SG vergibt Führung kurz vor Ende

Viernheim. Den beiden Viernheimer Vertretern in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim ist der Start in die neue Saison gelungen. Sowohl die erste Mannschaft der SG Viernheim wie auch die Reserve des TSV Amicitia waren am ersten Spieltag als Außenseiter gehandelt worden, konnten am Ende aber Punktgewinne feiern. Die Orangenen trotzten dem SV Schriesheim im Familiensportpark ein 1:1-Unentschieden ab. Die Blaugrünen kamen bei Lützelsachsen 2 zu einem 2:2.

„Dass wir den Ausgleich so kurz vor Ende kassierten, war natürlich schade. Den Punkt hat sich die Mannschaft mit einer tollen Moral aber redlich verdient, das 1:1 geht in Ordnung“, freute sich SG-Coach Ralf Dalmus über den Teilerfolg im ersten Punktspiel der neuen Saison.

Chancen für beide Seiten

Lange durften die Orangenen sogar von einer großen Überraschung träumen. Nachdem Elijahua Sommer die Hausherren schon nach 18 Minuten in Führung geschossen hatte, gab es nach der Pause genügend Möglichkeiten, einen weiteren Treffer nachzulegen. Aber auch die Gäste von der Bergstraße hatten ihre Chancen. Eine davon nutzte Simon Plewa in der 83. Minute zum Ausgleich.

Die Reserve des TSV Amicitia fuhr mit wenig rosigen Aussichten an die Bergstraße. Trainer Tobias Kleiner konnte wegen zahlreicher Urlauber nur einen stark dezimierten Kader aufbieten. Mit Abdoulaye Nolwenn Drame saß nur ein Reservespieler auf der Ersatzbank. „Dieses Problem haben natürlich auch andere Vereine. Wir müssen eben das Beste aus der Situation machen. Die Punkteteilung geht in Ordnung“, so der Viernheimer Coach. Mit dem 2:2-Unentschieden ist der Start in die neue Saison zweifellos gelungen, schließlich konnte man einen 0:2-Rückstand wettmachen.

Die Hausherren erwischten den besseren Start und schienen nach dem 1:0 durch Colin Schwerdtfeger (18.) und dem 2:0 durch Abdelasis Lebsir (23.) einem Heimsieg entgegen zu steuern. Die Südhessen ließen sich davon aber nicht beeindrucken. Noch vor dem Seitenwechsel konnte Tom Kühner den Anschlusstreffer markieren (35.). Nach Wiederanpfiff dauerte es nur drei Minuten, bis Tom Riesinger der Ausgleich glückte. Danach hatten beide Teams noch Möglichkeiten auf den Siegtreffer, die aber allesamt vergeben wurden.

Am kommenden Sonntag, 29. August, 15 Uhr, steigt das von den Viernheimer Fußballfreunden mit Spannung erwartete Stadtderby. Die SG Viernheim erwartet die zweite Mannschaft des Lokalrivalen TSV Amicitia im Familiensportpark. JR