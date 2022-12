SG-Spieler kleiden sich neu ein

Viernheim. Natürlich zählt auch beim Fußball die Leistung auf dem Platz, denn nur Erfolge bringen die nötigen Punkte. Trotzdem spielt in diesem Mannschaftssport das gemeinsame Auftreten der Akteure und das äußere Erscheinungsbild für die Außendarstellung des Vereins eine große Rolle. Die SG Viernheim kann in dieser Saison sowohl sportlich als auch bei der Gewinnung von Sponsoren Erfolge vorweisen. So wurde vor wenigen Tagen die neue Sportkleidung präsentiert.

„Das ist natürlich eine tolle Sache und stärkt uns im Bestreben als Verein, ein Ort des Zusammenhalts und des Miteinanders zu sein. Das fängt bei der Jugend an, geht über die Seniorenmannschaft bis hin zu den alten Herren“, freute sich der SG-Vorsitzende Thorsten Grün über die neuerliche Unterstützung mit einem Gesamtwert von 3500 Euro.

Die beiden Spender sind schon seit Jahren fest im Verein verwurzelt, haben in der Jugend und bei den Herrenmannschaften bereits gegen den Ball getreten. Enrico Crudo, der eine Beratung und Betreuung von Versicherungen für die Versicherungskammer Bayern leitet, hat 1000 Euro zur Verfügung gestellt. „Seit meiner Kindheit bin ich mit dem Verein verbunden und schon mehrere Jahre als Spieler im Seniorenbereich unterwegs. Da war es naheliegend, sobald die Möglichkeit besteht, den Verein zu unterstützen und für die tolle Zeit etwas zurückzugeben“, begründete Crudo seine Hilfe.

Ähnlich war es bei Gyokcel Tefik Feim, Inhaber der Firma GF-Bodenleger, die Bodenbeläge verlegt, aber auch Estrich- und Abbrucharbeiten durchführt. „Vor knapp zehn Jahren bin ich zu meiner Anfangszeit in Deutschland in die Seniorenmannschaft der SG Viernheim gekommen. Ich fand eine familiäre Umgebung vor, in der ich herzlichst aufgenommen wurde und die mich immer unterstützt hat. Das wollte ich dem Verein zurückgeben und deshalb auch die Unterstützung. Für die Zukunft strebe ich es auch an, im Bereich der Jugend den Verein zu unterstützen, denn der Nachwuchs ist unsere Zukunft.“

Thorsten Grün lobte aber auch das ehrenamtliche Engagement von Uwe Garbe, Erich Tannert sowie von Klaus-Dieter und Günther Grünwald, die mit finanzieller Unterstützung der Sparkassenstiftung Starkenburg die Installation von zwei Fluchtlichtmasten mit moderner LED-Technik am Rasenplatz ermöglichten. Dabei mussten 100 Meter Kabelkanäle gegraben und zwei Fundamente gegossen werden. „Das ist alles innerhalb von zwei Wochen passiert und wir können den Trainingsbetrieb auch in der dunklen Jahreszeit aufrecht erhalten“, so der Vereinsvorsitzende der Orangenen. JR