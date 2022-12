SG-Spiel fällt erneut aus

Viernheim. Waren es Anfang Oktober noch heftige Regenfälle, die zu einer Absage des Spiels im Familiensportpark zwischen der SG Viernheim und dem SC Käfertal in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim geführt hatten, waren es am Donnerstagabend Frost und Schneefall, die einen Anpfiff verhinderten. Das Nachholspiel hätte eigentlich auf dem Kunstrasenplatz im Waldstadion stattfinden sollen, die an mehreren Stellen vereiste Spielfläche machte mit Rücksicht auf die Gesundheit der Spieler eine Austragung aber unmöglich.

Eine Neuansetzung erfolgt jetzt durch den Staffelleiter, der Termin wird aber wohl im kommenden Frühjahr liegen. JR