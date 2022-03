SG punktet im Wiederholungsspiel

Viernheim. Die Fußballer der SG Viernheim kamen am Mittwoch im Wiederholungsspiel bei der SG Hohensachsen zu einem torlosen Unentschieden und erzielten somit im Kampf gegen den Abstieg einen wichtigen Punkt. Die ursprüngliche Begegnung war im vergangenen Herbst nach der Pause nicht mehr angepfiffen worden, nachdem der Unparteiische das Sportgelände verlassen hatte. Das Sportgericht entschied im Nachhinein zugunsten der Südhessen und setzte die Partie neu an.

Nach einer wenig erfolgreichen Wintervorbereitung mit nur wenigen Testspielen und fast keinen Erfolgserlebnissen waren die Viernheimer darauf aus, zunächst einmal Gegentore zu verhindern. Das gelang dem Team von Trainer Ralf Dalmus auch 90 Minuten lang, wobei ihnen bei zwei Pfosten- und Lattentreffern der überlegenen Hausherren auch das Glück zur Seite stand. Eigene Chancen hatten die Südhessen nur wenige zu verzeichnen.

Lokalderby gegen TSV Amicitia

Mit dem Remis haben die Orangenen das Punktekonto auf neun erhöht, nehmen aber weiterhin Rang zwölf in der Tabelle ein. Der Abstand auf Relegationsplatz 14 beträgt jetzt zwei Punkte. Das Unentschieden hat für mehr Selbstbewusstsein bei der neu formierten Truppe gesorgt, was dem Team vor dem Lokalderby am Sonntag, 6. März, 12.30 Uhr, bei der Reserve des TSV Amicitia im Waldstadion Mut macht. JR

