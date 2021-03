Viernheim. Im 21. Jahrhundert spielt die Digitalisierung eine wichtige Rolle. Viele Dienstleitungen einer Kommune lassen sich per Mausklick erledigen, auch die Arbeitsplätze sind immer technisierter. Matthias Baaß findet, dass die Verwaltung Fortschritte macht, zudem würden die über 500 Dienstleistungen im Lauf der nächsten zwei Jahre digitalisiert. Dabei entwickeln einzelne Städte die Prozesse, die andere Verwaltungen übernehmen. „Das ist sinnvoll, allein hätten wir das nicht finanzieren können.“

Bernhard Kammer geht das zu langsam: „Man packt das Thema erst an, wenn es das Land vorschreibt, weil man nicht zukunftsorientiert denkt.“ Für den CDU-Kandidaten muss „jemand an der Spitze stehen, der sich auskennt und der das lebt.“ Auch Thomas Klauder würde manche Dinge vor Ort schnell umsetzen: „Je effizienter man digitalisiert, desto mehr Ressourcen haben wir, um mit Menschen zu arbeiten.“ Laut Baaß möchten viele Bürger die Dienstleistungen persönlich in Anspruch nehmen. Deshalb müsse man weiterhin „zweigleisig“ fahren.

Bürger ohne Internet

Ralf Kempf pflichtet dem Amtsinhaber bei, viele Bürger hätten kein Internet oder nutzten dies nicht. Zudem gibt der Gesetzgeber vor, bei vielen Anliegen persönlich im Rathaus zu erscheinen, wie Baaß ausführt: „zur Anmeldung oder zur Beantragung eines Ausweises“. Wolfram Theymann sieht genau da Handlungsbedarf: „Für den Ausweis muss man ein digitales Bild ausdrucken, ins Rathaus tragen, dort wird es eingescannt und digital zur Bundesdruckerei übertragen.“ su