Viernheim. Die traditionelle Tagesfahrt des VdK Viernheim führten die Teilnehmer diesmal in den nahen Odenwald. Unter der Leitung des VdK-Vorsitzenden Alois Thurner wurden zwei Stationen angefahren, an denen die Senioren zwischen Vergangenheit und Moderne wandelten. So wurde im Koziol-Museum in Erbach die Industrialisierung der vergangenen 100 Jahre bestaunt, während beim Modehaus Adler in einer kurzen Schau aktuelle Kleidung vorgeführt wurde. Natürlich konnte danach auch eingekauft werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Trotz des wechselhaften Aprilwetters erlebte die Reisegruppe einen sehr schönen und informativen Tag. Wie schon bei früheren Fahrten gab es bei Adler in Haibach zunächst ein Frühstück. Auf der Fahrt nach Erbach lachte sogar die Sonne, die sich beim Aussteigen allerdings wieder hinter einer Regenwolke versteckte. Obwohl Koziol für die meisten Teilnehmer kein Begriff war, waren sie begeistert von den vielen praktischen und oft witzigen Haushaltsprodukten.

Das Firmenmuseum zeigt die Familiengeschichte und Unternehmensentwicklung und den ehemaligen Maschinenpark. Angefangen 1912 mit der Gräflichen Kunsttöpferei, über den Elfenbeinschmuck, die Bedarfsartikel der Kriegsjahre, Souvenirbroschen der Wirtschaftswunderzeit bis hin zu vielfach preisgekrönten Design von heute.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Mobilität Neue Carsharing-Station in Heddesheim eröffnet Mehr erfahren

Das Museum betritt man durch einen Zeittunnel, den Time Cone, und wird direkt in das Jahr 1912 zurückversetzt. Die konische Form des Tunnels ist dem Granulattrichter der Spritzgießmaschinen nachempfunden.

Jede Station steht für eine Epoche in der Firmengeschichte, jede ist einzigartig und in ihrer Gestaltung der jeweiligen Zeitspanne angepasst. Viele der Stationen sind interaktiv, der Besucher kann Hebel oder Knöpfe drücken, es laufen Förderbänder, man hört Musik oder kann Zeitzeugen-Interviews lauschen.

Besonderes Highlight ist der abschließende Blick in die Produktionshalle von Koziol. Hier erlebt der Besucher hautnah, live und in Echtzeit die Herstellung der Designprodukte. Nach der interessanten Führung und einer kleinen Einkaufstour gab es noch Kaffee und Kuchen. Anschließend stand die Rückfahrt nach Viernheim an. JR