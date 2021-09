Semesterstartim Oktober

Viernheim. Für das neue Semester der Musikschule Viernheim, das am 1. Oktober beginnt, können ab sofort wieder neue Schülerinnen und Schüler angemeldet werden. Musikschulleiter Rúnar Emilsson, zuständig für den Fachbereich Musik, Kunst und Kultur der Stadt Viernheim, macht auf das vielfältige Angebot der Städtischen Musikschule aufmerksam.

Der Instrumental- oder Vokalunterricht wird als Einzel- oder Gruppenunterricht angeboten. In sogenannten Schnuppersemestern können Kinder und Jugendliche für jeweils sechs Wochen drei verschiedene Instrumente oder das Fach Gesang wählen. Im Bereich Musikschule hat aber auch die Digitalisierung in Zusammenhang mit Musik und neuen Medien Einzug gehalten. Daher wird ab sofort das neu eingerichtete Unterrichtsangebot „Musik und neue Medien“ mit den Schwerpunkten „Songwriting“, „Musikproduktion“, „Video & Social Media“ und „Recording & Studiotechnik“ angeboten, so Emilsson.

Ein weiteres Angebot ist die „Känguru-Musik“, die für Kinder im Alter von 18 Monaten bis vier Jahren in Begleitung der Eltern beziehungsweise einer erwachsenen Bezugsperson stattfindet. Die Spielfreude der Kinder soll geweckt und das aktive Musizieren in der Familie angeregt werden. Die Kinder werden mit alten und neuen Versen, Liedern, Tänzen und Bewegungsspielen spielerisch vertraut gemacht.

Die „Musikalische Früherziehung“ richtet sich an Kinder, die noch ein oder zwei Jahre den Kindergarten besuchen. Die Schwerpunkte liegen auf Musik und Bewegung. Dabei lernen die Kinder, Musik mit dem eigenen Körper, aber auch mit verschiedenen Orff-Instrumenten wie Klangstäben, Rasseln und Trommeln auszudrücken. red

