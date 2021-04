Selbsttests auf dem Stundenplan

Mäppchen, Hefte und Bücher bleiben erstmal im Ranzen. Auf der Schulbank liegt stattdessen der Corona-Test. Vorsichtig holen die Schüler das lange dünne Wattestäbchen aus der Verpackung und stecken es sich – noch vorsichtiger – in die Nase. Viermal wird hin und her gedreht, dann kommt das zweite Nasenloch dran. Das Stäbchen wird in einer Flüssigkeit ordentlich ausgedrückt. Davon kommen dann

...