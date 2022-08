Seit 30 Jahren verbunden

Viernheim. Am 25. September 1992, also vor fast 30 Jahren, besiegelten die damaligen Bürgermeister Norbert Eichler aus Haldensleben sowie Norbert Hofmann aus Viernheim offiziell eine Städtefreundschaft. Ein Versprechen, das bis heute währt – und kürzlich der Grund für die Reise einer städtischen Delegation mit Stadtverordnetenvorsteher Norbert Schübeler an der Spitze nach Haldensleben war. Begleitet wurde Schübeler von Kultur- und Sportamtsleiter Stephan Schneider, dessen Stellvertreter Jan Krasko, der für Städtepartnerschaften zuständigen Kollegin Katja Markmann-Schmitz, Musikschulleiter Rúnar Emilsson samt Ehefrau Lena und Alexandra Busalt von der städtischen Presse- und Informationsstelle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Knapp 500 Kilometer entfernt

Über ein Wochenende hinweg erwartete die Gäste ein vielseitiges Programm gemeinsamer Unternehmungen, die die enge Verbundenheit zwischen Viernheim und Haldensleben verdeutlichten. In der knapp 500 Kilometer entfernten und Nahe Magdeburg gelegenen Freundesstadt angekommen, erwartete die Viernheimer Delegation eine doppelte Jubiläumsfeier: Denn am 25. September 1992 besiegelte Haldensleben auch mit der polnischen Stadt Ciechanów eine Städtepartnerschaft. Aus diesem Grund reiste auch eine kleine Delegation aus der über 700 Kilometer entfernten Partnerstadt an. In der Kulturfabrik im Herzen der Stadt fand die offizielle Festveranstaltung mit Grußworten der städtischen Vertreter statt. Haldenslebens neuer Bürgermeister Bernhard Hieber freute sich, als eine seiner ersten Amtshandlungen die Gäste zum Doppeljubiläum im Veranstaltungs- und Kulturzentrum der Kreisstadt begrüßen zu dürfen. Der europäische Gedanke, Freundschaft und Zusammenhalt standen mit Blick auf die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine klar im Fokus der jeweiligen Ansprachen.

Eine besondere Würdigung von Seiten der Stadt Viernheim erhielt auch die 30-jährige Städtepartnerschaft zwischen Haldensleben und Ciechanów. Diese Partnerschaft hat laut Schübeler Viernheim in dem Willen bestärkt, eine Städtepartnerschaft mit einer polnischen Stadt zu begründen. Dank der persönlichen Kontakte aus Haldensleben konnte 2016 eine Verbindung zu der 35 Kilometer von Ciechanów entfernten Stadt Mława hergestellt werden, mit der Viernheim 2019 eine Partnerschaft einging.

Großen Dank sprachen die städtischen Vertreter all denjenigen aus, die sich damals für die Städtepartnerschaften stark gemacht hatten und sich bis heute engagieren. Gemeinsame große Aufgabe sei es, das Miteinander auch in Zukunft mit Leben zu füllen und neue Generationen für diese Idee zu begeistern. Denn die Zukunft brauche Städtepartnerschaften. Untermauern soll dieser Gedanke das Geschenk Viernheims an Haldensleben: Eine Baumpflanzung im Herbst dieses Jahres im Landschaftspark Schloss Hundisburg zum „30-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläum“, die gleichzeitig an die gemeinsam gelebte Partnerschaft erinnern soll.

Neben der Festveranstaltung gab es noch weitere abwechslungsreiche Programmpunkte, an denen die Delegationen gemeinsam mit den Haldensleber Freunden teilnahmen. So gab es wieder das beliebte Kegelturnier der Partnerstädte, bei dem Viernheim diesmal den dritten Platz belegte. Für einen besonderen Hörgenuss sorgte der Besuch des Abschlusskonzerts des Internationalen Akademieorchesters der Sommer-Musikakademie Schloss Hundisburg. Mehr als 50 junge Musiker aus 22 Nationen gaben unter der Leitung des Dirigenten Johannes Klumpp Werke von Robert Schumann und Johannes Brahms zu Gehör.

Damit beim Jubiläumswochenende auch die Haldensleber Bürger eingebunden wurden und darüber hinaus etwas von den Menschen in Ciechanów und Viernheim erfahren konnten, organisierten Astrid Seifert und Petra Huth von der Kulturabteilung der Kommune eine Ausstellung mit ausdrucksstarken Fotos aller Partnerstädte. Die Bilder zeigten, wie in den einzelnen Städten gelebt, gearbeitet und gefeiert wird.

Bildausschnitt als Erinnerung

Ein Höhepunkt war eine Aktion des Malers Marc Westermann, dem die Gäste beim Arbeiten zuschauen konnten. Als besonderes Geschenk der Stadt Haldensleben an die Freunde durfte sich am Ende jede Partnerstadt eine Leinwand aussuchen. Doch nicht die ganze Leinwand war das Geschenk, sondern ein von jeder Stadt ausgewählter Ausschnitt des jeweiligen Gesamtkunstwerks.

Mit Hilfe eines Rahmens wurde wie mit einer Lupe ein Bild im Bild fixiert, das dann an der Leinwand ausgeschnitten und direkt von hinten am Bilderrahmen befestigt wurde. So erinnert nun ein auf einem Stück Treibholz surfender Pinguin Viernheim an ein ereignisreiches Jubiläumswochenende und an die langjährige Freundschaft mit der Stadt Haldensleben. red