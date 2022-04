Seit 30 Jahren treten sie zusammen in die Pedale

Viernheim. Viernheim ist eine Fahrradstadt – und das schon seit Jahrzehnten. In dieser Zeit sind die Einwohner aber nicht nur durch die Stadt geradelt, sportlich ambitionierte Mitbürger haben auch die Strecken in der näheren Umgebung im wahrsten Wortsinn „erfahren“. Dazu zählt auch die Radsportgruppe „Heißer Sattel“, die in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag feiert. Schon damals trafen sich unter anderem Klaus Sommer, Peter Müller, Martin Pfenning und Stefan Busalt regelmäßig zu den Ausfahrten.

„Die Faszination Rennrad begann eigentlich mit den Erfolgen von Jan Ullrich bei der Tour de France“, erinnern sich die Gründungsmitglieder. Nach den Radgruppen „Schnelle Kapelle“ und „Staubwolke“ wurde am 23. September 1992 der Club mit dem Namen „Heißer Sattel“ aus der Taufe gehoben. Allerdings bekam er nie Vereinsstatus, alles sollte freiwillig und ungebunden bleiben. Die Zahl der Mitglieder stieg schnell. 1998 war die Gruppe auf 20 Personen angewachsen, die sich nach den regelmäßigen Ausfahrten zum gemütlichen Beisammensein zumeist in der Gaststätte „Deutsches Haus“ trafen. Mittlerweile besteht der Club aus 64 Leuten.

Start mit der Golfplatz-Tour

Zur diesjährigen Saisoneröffnung der Radsportgruppe „Heißer Sattel“ hatten sich 22 Mitglieder eingefunden. © Othmar Pietsch

An den Touren mittwochs und samstags nehmen bis zu 30 Radsportler teil, die sich im nahen Odenwald beweisen wollen. Die Aktivitäten des „Heißen Sattel“ sind über das ganze Jahr verteilt. Im Winter hält sich ein Großteil der Radler mit Mountainbike-Touren fit. Bei der Saisoneröffnung, die immer am Samstag der Zeitumstellung stattfindet, wird jeweils wieder aufs Rennrad umgesattelt.

Bei strahlendem Sonnenschein war die erste gemeinsame Ausfahrt des Jahres die Golfplatz-Tour über Weinheim, Heppenheim, Bensheim, Lorsch, Hüttenfeld und Viernheim. Feste Termine im Kalender sind neben den Touren auch Club-Ausfahrten, die von einzelnen Mitgliedern organisiert werden, ein Grillfest und in diesem Jahr die Jubiläumsfeier. Im September wechseln viele nach dem Kettenabwurf wieder zurück zum Mountainbike.

Die Aktivitäten der Vergangenheit erreichten bemerkenswerte Dimensionen. Hier ein Auszug aus den Club-Ausfahrten der Vergangenheit: Die Ausfahrten auf Mallorca brachten es auf bis zu 800 Kilometer in einer Woche, wobei rund 5000 Höhenmeter zu überwinden waren. Im Elsass gab es Mehrtagestouren. Ein Höhepunkt war die Alpenüberquerung von Mittenwald über Timmelsjoch (2509 Meter) und Stifter Joch (2757 Meter) bis zum Gardasee. Eine Zehn-Tage-Tour führte von Viernheim nach Taormina (Sizilien) mit 2100 Kilometern und 23 000 Höhenmetern. Auch eine Alpenüberquerung sämtlicher französischer Klassiker wie Alpe d’Huez, Col du Telegraphe, Col du Galibier und Col de la Madeleine wurde bewältigt. Der „Heiße Sattel“ hat auch am Ötztaler Rad-Marathon (238 Kilometer/5500 Höhenmeter) über vier Alpenpässe teilgenommen.

Auch bei diversen Spendenaktionen wie der jährlichen Tour der Herzen für krebskranke Kinder und der Aktion „Höhenmeter für Tibet“ fuhren mehrere Mitglieder mit. In diesem Jahr ist eine Fahrt nach Rom geplant. Bevor man die ewige Stadt erreicht, müssen 1280 Kilometer und gut 13 000 Höhenmeter bewältigt werden.