Sehr hohe Brandgefahr

Viernheim. . Bei dem Brand am Mittwoch hinter dem Kletterwald setzten die Flammen den Bäumen deutlich stärker zu als noch bei den insgesamt sieben Einsätzen der Feuerwehr vor knapp zwei Wochen (wir berichteten). Angesichts der sich zuspitzenden Lage im Forst mahnt die Stadt Viernheim die Bürger, bei Ausflügen in die Natur äußerste Vorsicht walten zu lassen. Es gelte weiterhin Waldbrandalarmstufe A, teilt die städtische Presse- und Informationsstelle mit.

„Aufgrund der derzeitigen Trockenperiode bleibt, aufgrund der hohen Temperaturen und fehlender Niederschläge, die aktuelle Waldbrandgefahr nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes unverändert“, so die Verwaltung. Der angekündigte Regen werde voraussichtlich nicht ausreichen, an der gefährlichen Situation etwas zu ändern.

Dank an die Feuerwehr

Erneut brannte es im Wald, die Stadt ruft daher zur Vorsicht auf. © B. kreutzer

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr seien in den vergangenen Wochen „mehrfach bis an die Belastungsgrenzen gefordert“ gewesen, um Waldbrände in der Viernheimer Gemarkung zu löschen. Die Stadt dankt den Ehrenamtlichen in der Mitteilung ausdrücklich für ihr großes Engagement.

Gleichzeitig weist die Stadt auf die Regeln hin: Bei einem Abstand von weniger als 100 Metern zum Waldrand sei es verboten, ein Feuer anzuzünden oder zu unterhalten. Die Nutzung von Kerzen sei in dem Bereich ebenfalls untersagt. Zudem gelte es, keine brennenden oder glimmenden Gegenstände – wie Zigaretten – wegzuwerfen. Bürger, die einen Brand bemerken, werden gebeten, unverzüglich die Notrufnummer 112 zu wählen. wk