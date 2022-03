Sehnsucht Süden im Bürgerhaus

Viernheim. Sehnsucht Süden – das ist das Thema des dritten Konzertes im Rahmen der 15. Konzertreihe von und mit der Violinistin Jeanette Pitkevica, das am Sonntag, 27. März, um 17 Uhr im Großen Saal des Bürgerhauses stattfindet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei kann sich das Publikum auf einen besonderen Hörgenuss freuen. Gemeinsam mit Maximilian Mangold verspricht Jeanette Pitkevica eine seltene Kombination von Violine und Gitarre und präsentiert Niccoló Paganinis „Centone di Sonate op. 64, Nr. 1“, Manuel de Fallas „Suite populaire espagnole“, Astor Piazzollas „Histoire du Tango“ und andere Werke. Jeanette Pitkevica (Violine) wurde in Riga geboren. Ihr Studium absolvierte sie an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim. Maximilian Mangold (Gitarre) studierte an der Musikhochschule Würzburg.

Jeanette Pitkevica und Maximilian Mangold. © Jeanette Pitkevica

Die Eintrittskarten für das Konzert sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Karten gibt es beim Amt für Kultur, Bildung und Soziales, Volkshochschule (Bürgerhaus, Kreuzstraße 2 bis 4), in der Buchhandlung „Schwarz auf Weiß“ (Rathausstraße 41a) und im „Café am Eck“ (Kreuzstraße 91). Im Vorverkauf kosten die Eintrittskarten 15 Euro (11 Euro ermäßigt) sowie an der Abendkasse 17 beziehungsweise 13 Euro.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Gemäß der geplanten Lockerungen im Rahmen der Pandemie und der ab 4. März neuen gültigen Corona-Schutzverordnung gilt für das bevorstehende Konzert im Bürgerhaus die 3G-Regel (Zugang für Geimpfte, Genesene und Personen mit tagesaktuellem Test) sowie die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Einlass ist ab 16.15 Uhr. red

Info: www.konzertreihe-in-viernheim.de.