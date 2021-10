Segnung von Grabkerzen

Viernheim. Allerheiligen und Allerseelen: Am 1. und 2. November gedenken die katholischen Christen der Verstorbenen. An den beiden Tagen besuchen viele Menschen die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen. Statt einer Gräbersegnung durch Geistliche lädt die katholische Kirche in diesem Jahr ein, an Allerheiligen mit einer gesegneten Kerze und einem Gebet das Grab des Verstorbenen selbst zu segnen.

In der Zeit von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr werden am 1. November am Eingang der beiden Friedhöfe die Kerzen und das Gebetsblatt ausgegeben. Die Kerzen werden morgens im Gottesdienst um 9 Uhr in der Apostelkirche gesegnet. An Allerseelen, 2. November, wird um 19 Uhr in der Apostelkirche in besonderer Weise der Verstorbenen des letzten Jahres gedacht. Die Angehörigen sind zu diesem Gottesdienst persönlich eingeladen worden. Den Gottesdienst kann man als Livestream über den Youtube-Kanal anschauen. Für die Teilnahme an den Gottesdiensten ist keine Anmeldung erforderlich, aber es gilt die 3G-Regel. su