Viernheim. Das Familienbildungswerk (FBW) bietet am Samstag, 29. Oktober, 10 bis 16 Uhr, eine Malwerkstatt an, in der die Teilnehmer ganz persönliche „Seelenbretter“ gestalten können. Die Künstler gehen den Fragen nach „Wo stehe ich im Leben? Was bewegt mich? Welche Gefühle habe ich?“ und verzieren dementsprechend das Holzbrett. Die Gebühr beträgt. 70 Euro. Es wird gebeten, passende Kleidung zum Malen und Verpflegung mitzubringen. Anmeldungen nimmt das Familienbildungswerk, Weinheimer Straße 44, unter der Telefonnummer 06204/92 96 20, per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de oder über die Internetseite familienbildungswerk.de entgegen. su

