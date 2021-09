Sechster Sieg in Folge

Viernheim. Sechs Siege nach sechs Spielen: Besser kann ein Saisonstart nicht sein. Der TSV Amicitia Viernheim hat dieses Kunststück am vergangenen Sonntag mit dem 4:1-Heimsieg in der Fußball-Kreisliga Mannheim geschafft und darf auch in den kommenden Begegnungen auf weitere Erfolge hoffen. Die Partie gegen die Rennstädter hat aber auch gezeigt, dass beim Team des Trainerduos Marschlich/Endres noch nicht alles rund läuft.

Bei den Hausherren hatte es nur eine Veränderung gegenüber dem Vorsonntag gegeben. Für Erik Anhölcher stand Niklas Roesch in der Startformation. Die ersten Minuten gehörten auch den Südhessen, für die Führung sorgten aber die Hockenheimer. Nach sechs Minuten vollendete Nils Werner einen blitzsauberen Konter zum 0:1. Die Antwort der Blaugrünen ließ nicht lange auf sich warten, denn schon 120 Sekunden später traf Laurenz Baaß per Freistoß, unter tätiger Hilfe von FV-Torhüter Marco Wurzel.

Danach entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor – auf das der Gäste. In deren Strafraum spielten sich mehrfach turbulente Szenen ab, die aus Viernheimer Sicht aber nicht von Erfolg gekrönt waren. Mittlerweile zeigte sich auch Torsteher Wurzel bei Chancen von Paul Ewen, Niklas Roesch und Patrick Marschlich als großer Rückhalt.

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gastgeber den besseren Start, als Philipp Haas die präzise Vorarbeit von Sebastian Heinrich zur 2:1-Führung nutzte (48.). Der Torjäger war es auch, der mit seinem fünften Saisontreffer zum 3:1 (62.) für die Vorentscheidung sorgte. Vorausgegangen war nach einem Gästeeckball der schnelle Abwurf von Viernheims Keeper Ben Koppelmann auf Ewen, der den Ball zügig zu Haas weiter leitete.

Hockenheim gab sich aber noch nicht geschlagen. Während die Viernheimer Defensive mehrere Male zu unkonzentriert agierte kamen die Gäste zu guten Chancen, scheiterten aber mehrmals an Torsteher Ben Koppelmann. In der Schlussminute jubelten die Gastgeber dann noch einmal, als der eingewechselte Dennis Kölbel den Treffer zum 4:1-Endstand markierte. JR