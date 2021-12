Sechster Dan für Gerhard Strahl

Viernheim. Im November 2015 hat Gerhard Strahl, Abteilungsleiter Kampfkunst beim TV 1893 Viernheim, in Riga/Lettland die Prüfung zum Fünften Dan Taekwondo (Großmeister) bestanden. Damit begann gleichzeitig die Vorbereitungszeit für den nächsten Schwarzgurt. Strahl hätte somit vor rund einem Jahr die Prüfung ablegen können, was Corona-bedingt aber nicht möglich war.

Nun wurde Strahl Anfang Dezember der Sechste Dan in Taekwondo verliehen. „Ich denke, ich lasse es jetzt gut sein mit weiteren Graduierungen“, so Strahl, der neben dem aktuellen Titel auch mindestens einen weiteren Meistergrad in einigen anderen Kampfkünsten erreicht hat. „Ich werde das Augenmerk künftig auf mein Steckenpferd, die Selbstverteidigung, legen.“

Gerhard Strahl mit Gürtel und Urkunde. © TV 1893

Strahl hat neben der Kampfkunst unter anderem auch eine Ausbildung als Air Marshall sowie eine Ausbildung in der Bekämpfung von Amokläufern absolviert.

„Im Herbst nächsten Jahres haben sich einige Mitglieder unserer Abteilung beispielsweise zu einem exklusiven, nur für zwei Dutzend Teilnehmer zugelassenen Kurs in Dirty Tricks angemeldet. Das ist nicht nur höchst interessant und lehrreich, sondern hat notfalls auch einen immensen praktischen Nutzen.“ red

