Sechs Tore in zweiter Halbzeit

Viernheim. Die Fußballerinnen des TSV Amicitia haben einen wichtigen Sieg eingefahren: Mit 7:0 gewannen sie das Heimspiel gegen den Tabellenletzten TSV Lustnau. Der Erfolg nach zuletzt zwei Unentschieden war wichtig, denn das Tabellenmittelfeld der Oberliga ist weiterhin dicht gedrängt. Viernheim auf Platz sechs hat nur fünf Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Gegen Lustnau klappte es endlich auch wieder mit dem Torschießen: Allerdings mussten die Viernheimer Fans bis in die Schlussphase auf die Treffer zwei bis sieben warten. Dabei hatten die Gastgeberinnen durchaus erfolgversprechend losgelegt: In der 19. Minute spielte Pia Kielmann den tiefen Pass auf Anna Becker, die legte den Ball fast von der Grundlinie zurück in den Strafraum. Luisa Weber und Audrey Mas standen beide bereit, Mas konnte zur 1:0-Führung einschieben. Aber weitere Treffer wollten im ersten Durchgang nicht fallen. Weber, die diesmal offensiv aufgestellt war, verpasste zweimal aus aussichtsreicher Position.

Im zweiten Durchgang änderte sich am Spiel wenig: Der TSV Amicitia war absolut spielbestimmend, Lustnau hatte keine einzige Angriffsaktion. Nur beim Toreschießen tat sich das Team von Patrick Kloskalla weiterhin schwer. Mas erwischte den Ball nach einem flach getretenen Freistoß von Schell nicht optimal, das war nach einer guten Stunde die beste Gelegenheit. Mit den Personalwechseln brachte Coach Kloskalla dann aber frischen Wind ins Spiel. Erst kam Svenja Lüger für Debütantin Adrienne Bice – sie kam in der Winterpause vom TV Barbing nach Viernheim. Die Stürmerin hatte gleich eine gute Chance, als sie Beckers Ball aufnahm, aber das Tor nicht traf. Das sollte sich in der Schlussphase aber ändern.

Mit den Einwechslungen von Rebecca Smith, Annike Müller und Emma Usler verstärkten die Frauen ihre Offensivbemühungen. B-Juniorin Usler eroberte sich in der 82. Minute den Ball und spielte ihn zu Mas, deren Pass nahm Lüger an und verwertete ihn zum 2:0. Der dritte Treffer folgte direkt hinterher: Lüger wurde aus der eigenen Hälfte geschickt, war schneller als alle Gegenspielerinnen und konnte das Leder souverän im Tor versenken. Der TSV Amicitia setzte nach, das 4:0 erzielte Mas per Kopf nach einer Ecke. Vor dem 5:0 setzte sich Lorena Daub auf der rechten Seite durch und bediente Lüger in Mitte. Kaum angepfiffen, konnte Svenja Lüger ihren vierten Treffer erzielen, Lustnau leistete der Schlussoffensive kaum noch Gegenwehr. Den Schlusspunkt setzte Valeria Mangione, die einen Elfmeter zum 7:0 verwandelte.

TSV Amicitia: Tomke Zeeh, Laura Riedel (79. Emma Usler), Valeria Mangione, Pia Kielmann (63. Rebecca Smith), Audrey Mas, Lorena Daub, Anna Becker, Maggy Horvath (74. Annike Müller), Luisa Weber, Adrienne Bice (59. Svenja Lüger), Laura Schell. su