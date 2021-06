Sechs Neuinfektionen im Kreis, davon vier in Viernheim

Kreis Bergstraße. Am Wochenende gab es sechs neue Infektionsfälle im Kreis Bergstraße, teilt das Landratsamt mit. Am Samstag waren es vier Neuinfektionen: zwei in Viernheim, eine in Lampertheim und in Gorxheimertal. Am Sonntag gab es zwei weitere Neuinfektionen, beide in Viernheim. Insgesamt sind es nun 11.010 nachgewiesene Infektionsfälle.

Sechs Personen befinden sich aktuell in stationärer Behandlung. Die Inzidenz beträgt am Sonntag 27,7 (RKI), am Montag dürfte sie ähnlich niedrig sein, so Landrat Christian Engelhardt am Abend.