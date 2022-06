Sechs neue Ladestationen für E-Autos

Viernheim. Die Zahl der Elektroautos und Hybridfahrzeuge nimmt in Viernheim zu, weshalb die Viernheimer mehr öffentliche Ladesäulen brauchen. In den vergangenen Monaten wurde kräftig gebaut, die Zahl der Stromtankstellen konnte deutlich erhöht werden.

Eine der Stromtankstellen an der Waldsporthalle. © Othmar Pietsch

Allein die Stadtwerke Viernheim nahmen vor wenigen Tagen sechs weitere Ladesäulen in Betrieb. Insgesamt betreiben die Stadtwerke jetzt neun Ladesäulen für das öffentliche Laden. Dort können je zwei Fahrzeuge gleichzeitig mit bis zu 22 Kilowatt geladen werden. Verwendet wird der gängigste Stecker für E-Autos, der Tpy 2.

Im Stadtgebiet gibt es weitere Ladestationen. Am Rhein-Neckar-Zentrum bieten seit Längerem sieben Anschlüsse die Möglichkeit, Elektrizität zu tanken. Diese Stationen werden zeitnah zurückgebaut, weil auf der anderen Seite des Einkaufszentrums, neben den OEG-Gleisen, derzeit 20 Tesla-Supercharger aufgestellt werden.

Auch bei Elektro-Helfrich in der Wallstadter Straße können E-Auto-Besitzer Strom tanken. Bei Aldi in der Heidelberger Straße gibt es zwei Anschlüsse, wobei das Auftanken im Gegensatz zu anderen Anbietern kostenlos ist. Die aktuellen Standorte können im Internet unter goingelectric.de abgerufen werden.

Mit Unterstützung der Stadt Viernheim sowie der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, die den erforderlichen Parkraum zur Verfügung gestellt haben, und mit Förderung durch das Land Hessen konnten die Stadtwerke die zusätzlichen Ladepunkte realisieren, um so der steigenden Anzahl von Elektrofahrzeugen gerecht zu werden.

Weitere Stationen gibt es in den Tiefgaragen Spitalplatz und Hallenbad, hinter dem Rathaus, neben dem Best-Western-Hotel (ehemalige Eissporthalle), am OEG-Bahnhof, in der Theodor-Heuss-Allee, am Waldfriedhof und vor der Waldsporthalle.

Ralph Franke, Geschäftsführer der Stadtwerke, sagt: „Besitzer von E-Fahrzeugen laden ihr Elektroauto vorwiegend zu Hause. Um Besuchern in Viernheim im Bedarfsfall eine Zwischenladung zur Erhöhung ihrer Reichweite zu bieten, haben wir an stark frequentierten Orten diese zusätzlichen Möglichkeit geschaffen.“

Für eine erfolgreiche Umsetzung des Ausbaus der Ladeinfrastruktur in Viernheim hat sich der Energieversorger dem Stadtwerke-Verbund „ladenetz.de“ angeschlossen. Dieser sichert bundesweit die Ladelogistik. Die Stadtwerke Viernheim betreiben innerhalb dieses Verbunds auch öffentliche Ladesäulen in Heddesheim und Hirschberg.

An den Ladesäulen der Stadtwerke kann mittels einer RFID-Karte, einer App oder durch Scannen eines QR-Codes geladen werden. Auch Kunden anderer Netzwerke können ihre Autos laden.