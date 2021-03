Viernheim. Der Kreis Bergstraße hat am Freitagabend 22 neue Corona-Fälle gemeldet. In Viernheim wurden drei Neuinfektionen verzeichnet. Damit steigt die Zahl seit Ausbruch der Pandemie vor rund einem Jahr auf 1075, womit Viernheim nach wie vor am stärksten betroffen ist im Kreis Bergstraße. Bislang wurden 20 Todesfälle verzeichnet. Aktuell infiziert sind in Viernheim immer noch 62 Personen.

Die Zahlen im Kreis sind allerdings rückläufig. Die Inzidenz, die die Zahl der Infektionen der letzten sieben Tage, hochgerechnet auf 100 000 Einwohner, abbildet, liegt am Freitag bei 68,60. Am Donnerstag betrug sie noch 76,35.

Landrat Christian Engelhardt wartet nun auf die Testverordnung. Das Gesundheitsamt soll die Apotheken damit beauftragen, die kostenlosen Tests durchzuführen, wenn diese vorliegt. kur