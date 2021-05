Sechs neue Fälle am Wochenende

Viernheim. Nach Corona-Tests gab es am Samstag fünf positive Ergebnisse aus Viernheim und am Sonntag eine weitere Neuinfektion. Das meldet das Landratsamt am Sonntagabend. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich nachweislich nun 1678 Viernheimer angesteckt. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind 28 Personen aus der Stadt. Die Zahl der Genesenen und damit auch die Zahl der aktiv Infizierten teilt das Landratsamt im Kreis Bergstraße ab Montag wieder mit. Insgesamt gab es im Kreis am Wochenende 25 Neuinfektionen, damit erhöht sich die Zahl der Infizierten auf 10 674 insgesamt. Im Krankenhaus behandelt werden derzeit 33 Patienten aus dem Kreis, drei weitere sind mit Verdacht auf eine Sars-COV-2-Infektion stationär aufgenommen worden. Die Inzidenz laut RKI liegt bei 74. cos

