Sechs E-Bikes in Viernheim gestohlen

Viernheim. Sechs E-Bikes im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro haben noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft am frühen Dienstagmorgen gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, müssen die Täter gegen 3 Uhr die Haupteingangstür des Geschäftes in der Heidelberger Straße aufgehebelt haben, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Hier entwendeten sie nach derzeitigen Erkenntnissen mindestens sechs Fahrräder und flüchteten anschließend unerkannt.

Das Kommissariat 21/22 der Bergsträßer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wem sind in der Nacht in Tatortnähe verdächtige Personen oder Transportfahrzeuge aufgefallen? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.