Sechs Abiturienten mit der Bestnote 1,0

Viernheim. 73 Schüler der Albertus-Magnus-Schule (AMS) haben in diesem Jahr das Abitur bestanden. Dabei wurde gleich sechsmal die Traumnote 1,0 geschafft. 77 Schüler des Abschlussjahrgangs hatten sich zu den Prüfungen angemeldet, wurden zugelassen und legten die schriftlichen Abitur-Prüfungen ab. Ein Prüfling trat nicht zum mündlichen Abitur an, drei Schüler haben die mündlichen Prüfungen nicht bestanden. Der Abiturschnitt liegt in diesem Jahr bei 2,1, wie die Albertus-Magnus-Schule mitteilt.

Aufgrund der gelockerten Corona-Beschränkungen kann in diesem Jahr eine akademische Feier für den gesamten Jahrgang stattfinden. Die Abiturienten feiern ihren Schulabschluss am kommenden Freitag, 25. Juni, um 16.30 Uhr mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel. Ebenfalls im Freien findet um 18 Uhr die akademische Feier mit der Zeugnisübergabe statt, zu der jeder Abiturient zwei Begleitpersonen mitbringen darf.

Aus Viernheim haben folgende Schüler ihr Abitur bestanden (und einer Veröffentlichung zugestimmt):

Adriana Adler, Yavuz Atalay, Celine Auer, Annkathrin Bächle, Maximilian Beikert, Vanessa Beisel, Johanna Blaeß, Julius Brinkmann, Alisa Erger, Isabell Faltermann, Elena Frenzel, Magdalena Gehrling, Marius Gerlach, Catherine Gess, Lars Grondei, Alexander Haas, Kim Heidemann, Dennis Hoffmann, Selma Hofmann, Anesa Huskic, Franziska Jorch, Tim Jukic, Rabia Karadag, Kai Kärner, Emilia Kempf, Paolina Krafczik, Nico Kuhn, Alisa Kussler, Erik Lamok, Nova Landermann, Pia Lensker, Laura Liebert, Nicola Lukic, Andreas Macha, Maximilian Maier, Marius Manger, Lilli Sofie Martin, Audrey Mas, Teuta Miftari, Maliwan Müller, Trong Quoc Anh Nguyen, David Nguyen, Lea Nordmann, Maximilian Ort, Tien Dat Pham, Maren Raugh, Paula Riegraf, Jan Safferling, Felicia Schlesier, Sven Schlothauer, Maximilian Schulte, Michelle Siegle, Rebekka Stinner, Sophia Stößer, Ola Sulaiman, Maximilian Theilig, Natalja Timer, Zeynep Ucarkus, Noah Veinstein, Julia Vu, Alina Werner, Tim Winkel, Armin Zajimovic und Pia Ziebner.

Über das bestandene Abitur freuen sich auch Nele Heckmann (Birkenau), Melina Emmerich (Birkenau-Nieder-Liebersbach), Anita Gjyliqi (Birkenau-Nieder-Liebersbach), Anastacia Schmidt (Lampertheim), Seraphina Maul (Lampertheim-Hüttenfeld) und Vincent Mayer (Lampertheim-Hüttenfeld). su