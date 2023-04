SCV genießt Sonne und Schnee in den Bergen

Viernheim. 21 Ski-Club-Mitglieder reisten vor Kurzem ins schöne Tirol. Organisator Kai Jaenicke entschied sich für das kleine Gebiet Küthai, welches er mit seiner Familie seit Jahren besucht. Mehrere Lifte zum Einstieg ins Gebiet waren fußläufig zu erreichen. Die Skischule startete mit den Anfängern sowie den Fortgeschrittenen ebenfalls nur einige Schritte entfern – für Kinder also ideal. So auch für die Kids des SCV, welche so erfolgreich in ihren Kursen waren, dass sie beim Abschlussrennen etliche Medaillen abstaubten. Den Snowboardkurs bot der Ski Club selbst an. Für Skifahrer und Snowboarder waren es großartige Bedingungen. Dank der auf über 2000 Meter Höhe niedrigen Temperaturen hatte es noch ordentlich Schnee, die Pisten waren gut präpariert, und das Wetter lieferte neben vielen Sonnenstunden sogar ein paar Zentimeter Neuschnee. Sowohl die Crossstrecke als auch die Halfpipe und der Funpark sorgten für viel Freude bei der Jugend und durchaus für kurze Atemaussetzer bei den Eltern. Da es nach der letzten Liftfahrt noch lange hell war, zog es einige hoch auf den Berg zum Tourengehen. An einem Tag hielt selbst der Sonnenuntergang die eifrigen Fahrer nicht ab, auch der mittwochs im Kühtai angebotene Nachtskilauf war ein willkommenes Event. Nach dieser fabelhaften Woche war klar, dass es eine Neuauflage geben wird. Daher plant der Ski Club für das Jahr 2024 voraussichtlich zwei Familienfahrten: im Januar nach Selva di Cadore und im April wieder ins Kühtai. red (Bild: Ski Club Viernheim )

