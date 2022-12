Schwimmer belegen erste Plätze

Viernheim. Die Schwimmerinnen und Schwimmer des Viernheimer SV durften jetzt erstmals wieder seit fast drei Jahren ihre Form bei einem offiziellen Wettkampf unter Beweis stellen. Neun Athletinnen und Athleten des VSV traten bei den diesjährigen Kreismeisterschaften des Kreis Bergstraße in Lampertheim an, wie der Verein berichtet.

Insgesamt 24 Mal konnten sich die Schwimmerinnen und Schwimmer über Podestplätze freuen. Bei den Damen gelang es Ivette Völkel in einer Zeit von 2:34,13 Minuten über 200 Meter Freistil auf den ersten Platz in der Kreismeisterwertung zu schwimmen. Bei den Herren schaffte es Amro Alhazouri, ebenfalls über die 200 Meter Freistil-Strecke, in einer Zeit von 2:24,63 Minuten den Titel des Kreismeisters zu erschwimmen.

Erfolge im Einzel und Staffel

Im stark umkämpften Schwimmerfeld konnten mehrere Schwimmer den ersten Platz in ihrer Jahrgangswertung erzielen. Dies gelang Clara Dewald, Mohamad Alhazouri, Mohamad Yaza Alhaj Arhayem und Timo De Bruin. Neben den guten Einzelleistungen konnte die Staffel der Herren zwei Podestplätze über die 4 x 100 Meter Lagen und 4 x 100 Meter Freistil Strecken erschwimmen.

Trotz erschwerter Bedingungen in der Wettkampfvorbereitung freuten sich die Schwimmerinnen und Schwimmer, wieder in das aktive Wettkampfgeschehen einzugreifen. Mit einigen guten Ergebnissen blickt der VSV einem erfolgreichen Wettkampfjahr 2023 entgegen. red