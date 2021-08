Schwimm fix zum Seepferd

Viernheim. Um sich über das Viernheimer Projekt Schwimmfix zu informieren, besuchte eine Delegation der Bergsträßer SPD im Rahmen ihrer Sommertour Bürgermeister Matthias Baaß. Durch das Schwimmfix-Angebot werden Kinder, die noch nicht schwimmen können, in den ersten Schuljahren speziell trainiert, um am Ende die Prüfung zum Seepferdchen erfolgreich ablegen zu können. „Das ist ein Vorzeigeprojekt, das andere Kommunen gerne übernehmen sollten“, zeigte sich Sven Wingerter, Bergsträßer SPD-Kandidat für den Bundestag, sichtlich angetan.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Baaß erläuterte gemeinsam mit Stephan Schneider und Sascha Niebler vom Amt für Kultur und Sport die Entstehungsgeschichte und die praktische Umsetzung von Schwimmfix. „Da ziehen gleich mehrere Institutionen gemeinsam an einem Strang, was wiederum mit viel Arbeit verbunden ist. Schließlich gilt es, mehrere Interessen unter einen Hut zu bringen“, zog der Bürgermeister ein positives Fazit. Die Schulen seien Kreisangelegenheit, das Hallenbad gehöre den Stadtwerken, das Sportamt sei städtisch, und die Vereine seien auf ehrenamtliche Helfer angewiesen, zählte Baaß die zahlreichen Partner auf. „Es läuft trotzdem alles recht rund, wobei zuletzt natürlich wegen Corona und der Hygienevorschriften Einschränkungen gemacht werden mussten.“

Große Nachfrage

Mittlerweile übersteige die Nachfrage das Angebot. Deshalb seien die Gruppen vergrößert worden, die Anzahl der Übungsstunden hingegen reduziert. „So kommen viele Schüler in den Genuss des Schwimmunterrichts“, erklärte Stephan Schneider. Am Ende sollen alle Teilnehmer das Seepferdchen machen können. „Wer es nicht auf Anhieb schafft, der bekommt außerhalb der Schulstunden Gelegenheit, seine Fähigkeiten zu verbessern“, fügte Sascha Niebler hinzu. Vor Beginn eines jeden Schuljahres wird in den Schulen abgefragt, wie groß die Zahl der Nichtschwimmer ist.

Marius Schmidt, Vorsitzender der SPD-Bergstraße und Erster Stadtrat in Lampertheim, zeigte sich sehr interessiert, da er in der Spargelstadt ein ähnliches Projekt initiieren will. „Wir haben ein Freibad und ein Hallenbad, verfügen also über die notwendigen Voraussetzungen. Derzeit laufen Gespräche mit den Schulen, der DLRG und den Bademeistern. Wir lehnen uns auch gerne an das Viernheimer Angebot an, das seit Jahren sehr gut läuft“, so Schmidt. Sven Wingerter legt großen Wert darauf, nicht nur angesichts der sich häufenden Badeunfälle die Bäder in den Kommunen zu erhalten. JR

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2