Schwierige Gegner zu Gast

Viernheim. Am Sonntag stehen die beiden Viernheimer Vertreter in der Mannheimer Fußball-Kreisklasse A 2 vor schweren Aufgaben. Dabei empfängt die zweite Garnitur des TSV Amicitia den SC Käfertal (12.30 Uhr). Auch die SG Viernheim hat Heimrecht, bekommt es im Familiensportpark West mit dem MFC Phönix Mannheim zu tun (15 Uhr). Besonders die Orangenen sind gefordert, denn immer noch schwebt das Abstiegsgespenst über ihnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Reserve des TSV Amicitia hat sich mit Siegen bei der Spvgg. Wallstadt 2 und dem SSV Vogelstang aus dem Tabellenkeller verabschiedet und kann dem Rest der Saison gelassen entgegensehen. Der Aufwärtstrend war auch am vergangenen Wochenende zu sehen, als man beim Tabellenzweiten DJK Feudenheim in allerletzter Sekunde eine unglückliche 2:3-Niederlage kassierte.

Das Team der Trainer Tobias Kleiner und Markus Mandel hat sich also in seinen Leistungen stabilisiert und ist deshalb auch gegen den SC Käfertal nicht chancenlos. Die Mannheimer haben durch eine 0:2-Heimniederlage gegen den SV Schriesheim am vergangenen Sonntag wohl ihre letzte Chance auf Rang zwei verspielt. Trotzdem wird der Tabellensechste im Waldstadion die Punkte nicht freiwillig abgeben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auf die SG Viernheim kommen spannende und entscheidende Wochen zu, denn es gilt gleich vier Begegnungen nachzuholen. Am vergangenen Donnerstag wurde die erste Möglichkeit auf einen Punktgewinn verpasst, beim Drittplatzierten SV Schriesheim setzte es eine deutliche 1:4-Niederlage. Dabei hatte die Partie mit dem Führungstreffer durch Marco Buttler (8.) für die Südhessen gut begonnen. Durch Treffer von Denny Filipic (55.) und Alexander Seibel (60.) drehten die Hausherren aber die Partie. Kurz danach verletzte sich SG-Keeper Dennis Steiner, für den Feldspieler Christian Hauser zwischen die Pfosten rückte. Marius Schmid (74./82.) erhöhte auf 4:1. Am Ende kassierte Recep Ilgüner noch die Ampelkarte und wird eine Partie fehlen.

Das Team von Trainer Ralf Dalmus hat am Sonntag (15 Uhr) die nächste Chance den Tabellenstand zu verbessern, wenn Phönix Mannheim nach Viernheim kommt. Die Gäste haben als Neunter 22 Zähler auf dem Konto und befinden sich damit in sicheren Gefilden. JR