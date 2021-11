Schwierige Aufgaben für Viernheimer

Viernnheim. Die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim stehen am Sonntag vor schier unlösbaren Aufgaben. Sowohl die blaugrüne Reserve wie auch die Orangenen empfangen Gäste, gegen die man seine eigene Tabellensituation nur schwerlich verbessern kann. Der TSV Amicitia 2 erwartet den großen Meisterschaftsfavoriten SKV Sandhofen, während die SG Viernheim mit Fortuna Heddesheim 2 gegen den Tabellendritten antreten muss.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

TSV Amicitia Viernheim 2 – SKV Sandhofen (12 Uhr): Die zweite Mannschaft des TSV Amicitia hat sich auch nach zwölf Spieltagen noch nicht stabilisieren können. Immer wieder wechseln sich hohe Siege mit deftigen Niederlagen ab, was zum kuriosen Torverhältnis von 39:28 geführt hat. Jetzt wartet auf die Mannschaft von Trainer Tobias Kleiner eine wahre Herkulesaufgabe, denn man bekommt es mit dem Spitzenreiter SKV Sandhofen zu tun. Dabei haben die blaugrünen Hausherren mit Tabellenführern schon gute Erfahrungen gemacht, knöpften sie doch erst vor wenigen Wochen dem damaligen Tabellenspitzenreiter Croatia Mannheim ein Unentschieden ab.

Ein Punktgewinn der Viernheimer wäre eine kleine Sensation. Die Mannheimer haben nur zu Saisonbeginn geschwächelt, danach aber neun Partien gewonnen. Das soll auch am Sonntag im Waldstadion so bleiben. Mit Platz neun stehen die Gastgeber im gesicherten Mittelfeld, Erfolgserlebnis und Punkte muss man gegen andere Team holen.

SG Viernheim – FV Fortuna Heddesheim 2 (14.30 Uhr): Bei der SG Viernheim, und wohl auch in Hohensachsen, rätselt man immer noch über den kuriosen Spielabbruch am vergangenen Sonntag. Trotzdem gilt es, sich auf das anstehende Heimspiel zu konzentrieren. Zu Gast ist Fortuna Heddesheim 2 mit dem ehemaligen SG-Coach Thomas Jöhl. Die Kicker aus der Tabakgemeinde sind dabei klarer Favorit und wollen mit einem Auswärtssieg den Spitzenteams auf den Fersen bleiben. Viernheims Trainer Ralf Dalmus ist nicht zu beneiden, muss er doch auf jeden Fall auf seinen Abwehrchef und Kapitän Noah Deuser nach dessen Platzverweis in Hohensachsen verzichten. JR

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2