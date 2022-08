Schwerer Saisonauftakt für die Orangenen

Viernheim. Am Sonntag, 14. August, startet die Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim in die neue Saison. Mit dem TSV Amicitia 2 und der SG Viernheim sind auch wieder zwei Teams aus der Brundtlandstadt im Rennen. Während die Reserve der Blau-Grünen am ersten Spieltag noch spielfrei ist, müssen die Orangenen um 15 Uhr im Familiensportpark West gegen die SG Hemsbach antreten. Derweil trägt die Reserve des TSV Amicitia am Sonntag, 14 Uhr, im Waldstadion ein Testspiel gegen den TSV Sulzbach aus.

SG-Trainer Ralf Dalmus und sein Team treffen zum Saisonauftakt in der Kreisklasse A 2 Mannheim auf starke Gegner. © Othmar Pietsch

Zweifellos ein undankbarer Auftakt für das Team von SG-Trainer Ralf Dalmus, denn die Gäste spielten in der vergangenen Saison noch eine Klasse höher in der Kreisliga Mannheim. Die Favoritenrolle geht also an die Bergsträßer, die trotz großer personeller Veränderungen mit zu den Titelanwärtern gezählt werden. Das Team von Trainer Michael Saager schaffte im Test beim Kreisligisten Rot-Weiß Rheinau ein beachtenswertes 1:1-Unentschieden und ist noch in der dritten Runde des Mannheimer Kreispokals vertreten. Mit dem entsprechenden Selbstvertrauen soll jetzt auch ein erfolgreicher Saisonauftakt gelingen.

Noch keine stabilen Leistungen

Den strebt zwar auch die SG Viernheim an, konnte bisher aber noch keine stabilen Leistungen bieten. Bei der 1:3-Heimniederlage gegen die SG Oftersheim agierte man immerhin lange Zeit auf Augenhöhe, war aber im Angriff zu harmlos. Der Sturm war auch schon in der vergangenen Saison das Sorgenkind, denn zahlreiche Möglichkeiten blieben ungenutzt. Deshalb wird es auch darauf ankommen, wie gut die Defensive auftritt.

Mit dem Spiel bei Phönix Mannheim am Mittwoch, 17. Augst, 19 Uhr, und am darauf folgenden Wochenende zu Hause gegen den starken Aufsteiger SC Blumenau endet die englische Woche. „Ein ganz schweres Auftaktprogramm, zumal wir danach nach Schriesheim müssen“, erklärt SG-Vorsitzende Thorsten Grün. JR