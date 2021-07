Schwere Gegner

Viernheim. Nachdem sich die Viernheimer Fußballer bereits seit mehreren Wochen im Training befinden und auch schon einige Testspiele ausgetragen haben wird es am Wochenende ernst. Dann stehen gleich vier Erstrundenbegegnungen im Verbandspokal und im Mannheimer Kreispokal auf dem Plan, die als Heimspiele ausgetragen werden.

Kreisligisten TSV Amicitia muss im Verbandspokal ran und erwartet am Sonntag, 25. Juli, um 17 Uhr, den Landesligisten FK Srbija Mannheim. Die erste Garnitur der SG Viernheim spielt zur gleichen Zeit im Kreispokal gegen den Kreisligisten FC Germania Friedrichsfeld. Auch die beiden zweiten Viernheimer Mannschaften sind in der ersten Pokalrunde vertreten. Die SG Viernheim 2 spielt um 13 Uhr gegen die Spvgg. Ketsch 2 und Amicitia Viernheim 2 hat ab 14 Uhr den FV Brühl 2 zu Gast.

Besonders knifflige dürfte die Aufgabe für den Kreisligisten TSV Amicitia werden. Srbija Mannheim hatte man schon vor zwei Jahren in der ersten Pokalrunde zu Gast und unterlag klar mit 0:3. In den bisherigen Testspielen wurde bei den Viernheimern viel experimentiert. Am vergangenen Sonntag gelang im Kreispokal bei der TSG Rheinau ein verdienter Sieg und der Einzug ins Halbfinale des Wettbewerbs, der noch aus der Vorsaison stammt.

Srbija Mannheim musste einige Abgänge verkraften und Trainer Miroslav Savanovic einen Neuaufbau starten. Die Freundschaftsspiele verliefen unterschiedlich. Gegen die DJK Eintracht Bürstadt wurde mit 0:5 verloren, danach folgten Siege bei Croatia Ludwigshafen (4:2) und beim MTSV Beindersheim (3:1).

SG gegen Friedrichsfeld

Die SG Viernheim erwartet mit dem FC Germania Friedrichsfeld einen starken Gegner. Trotzdem will das Team von Trainer Ralf Dalmus im Familiensportpark nicht die Waffen strecken, denn der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze.

Auch die zweite Garnitur des TSV Amicitia ist in der Partie gegen die Reserve des FV Brühl nicht chancenlos, denn der Gast ist ebenfalls A-Ligist. Sollten die Blaugrünen diese Hürde nehmen, wartet in der zweiten Runde die eigene erste Mannschaft, es käme also zu einem vereinsinternen Duell. Krasser Außenseiter ist dagegen die SG Viernheim 2 als B-Ligist, was im Pokal aber nichts heißen will. Die Spvgg.Ketsch 2 hat in der A-Klasse in den vergangenen Jahren immer eine gute Rolle gespielt und ist klarer Favorit. JR