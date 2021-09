Schwere Aufgaben stehen bevor

Viernheim. In der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim sind erst zwei Spieltage ausgetragen worden, viel zu früh also für Prognosen. Trotzdem gibt es erste Fingerzeige. Die SG Viernheim konnte überraschen und möchte am Sonntag, 5. September, 15 Uhr, gegen die DJK Feudenheim den Aufwärtstrend fortsetzen. Bei der zweiten Garnitur des TSV Amicitia war nach der Niederlage im Derby Wundenlecken angesagt. In Schriesheim (Sonntag, 15 Uhr) hängen die Trauben allerdings hoch.

Den Orangenen ist ein guter Saisonstart gelungen. Nach dem 1:1-Unentschieden gegen den SV Schriesheim folgte der viel umjubelte 2:0-Derbysieg gegen die zweite Garnitur des Lokalrivalen TSV Amicitia. Mit vier Punkten und Platz fünf steht die SG Viernheim ungewohnt weit vorne in der Tabelle. Trainer Ralf Dalmus weiß allerdings, dass das nur eine Momentaufnahme ist. Gegen Feudenheim muss er auf Grozdan Jovanovic wegen einer Gelb-Rot-Sperre und auf den verletzten Enrico Crudo verzichten. Am Sonntag hat das Team aber schon zum dritten Mal Heimrecht, die Partie ist wieder einmal in den Familiensporttag eingebunden. Mit der DJK Feudenheim kommt aber eine in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim hoch gehandelte Mannschaft in den Familiensportpark, die mit Siegen bei Fortuna Heddesheim 2 (5:0) und gegen die TSG Lützelsachsen 2 (2:0) sehr erfolgreich in die neue Saison gestartet ist. In Viernheim soll der dritte Streich folgen.

Die Reserve der Blau-Grünen hatte sich den Saisonstart sicher anders vorgestellt. Nachdem man bei der TSG Lützelsachsen 2 einen 0:2-Rückstand aufgeholt und einen Punkt entführt hatte, war im Lokalderby mindestens ein weiteres Unentschieden eingeplant. Daraus wurde aber nichts, was den Druck auf die Mannschaft von Trainer Tobias Kleiner erhöht. „Wir müssen mehr Laufbereitschaft zeigen und besser kombinieren, aber auch die Torchancen nutzen“, fordert der Übungsleiter.

Die Schriesheimer haben erst ein Spiel ausgetragen, kamen bei der SG Viernheim aber nur zu einem 1:1-Unentschieden. Nachdem der langjährige Trainer Karlheinz Lohnert im Sommer die Bergsträßer verlassen hat, ist jetzt Ricardo Guimaraes für die erste Mannschaft zuständig. An dem Ziel „vorderer Tabellenplatz“ hat sich aber auch in dieser Saison nichts geändert. JR

