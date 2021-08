Schwere Aufgabe zum Auftakt

Viernheim. Am Sonntag beginnt in der Fußball-Kreislia Mannheim die neue Runde 2021/2022, und das gleich mit einer englischen Woche. An der Zusammensetzung der 17 Vereine hat sich nichts geändert, nachdem es in der abgebrochenen Vorsaison weder Aufsteiger noch Absteiger gab. Trotzdem hat sich einiges getan, denn es gab einmal mehr zahlreiche Spieler, die den Verein gewechselt haben. Vergeben scheint die Rolle des Meisterschaftsfavoriten, die dem SC Rot-Weiß Rheinau zugeschrieben wird. Auch dem TSV Amicitia Viernheim wird wieder ein Spitzenplatz zugetraut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Auftakt wartet auf die Blau-Grünen mit der Partie in Leutershausen (15 Uhr) gleich eine hohe Auswärtshürde, denn die Bergsträßer verfügen über einen Kader mit vielen routinierten Akteuren. „Danach wissen wir, wo wir stehen, auch wenn jede Mannschaft erst einmal ihren Rhythmus finden muss. Derzeit müssen wie einige Urlauber und Langzeitverletzte ersetzen, was natürlich nicht einfach wird“, sieht Spielertrainer Patrick Marschlich mehrere Unbekannte für die Begegnung. Für Rückenwind dürfte allerdings der Sieg im Endspiel des Mannheimer Kreispokals sorgen, den man am vergangenen Samstag mit dem 3:1 über den FV Brühl 2 gewonnen hat.

Mit Florian Lammer, Jason Linhoff und Spielertrainer Timo Endres fehlen gleich drei Leistungsträger der vergangenen Jahre wohl noch längere Zeit. Zuletzt waren auch Torhüter Martin Rheingans und Neuzugang Erik Anhölcher angeschlagen. Zudem haben sich die Blaugrünen mit Neuverpflichtungen zurückgehalten. Große Hoffnungen liegen auf dem Einsatz von Daniel Schmitt. Der Torjäger studiert derzeit in Österreich und kann nur an wenigen Wochenenden nach Viernheim kommen. Mit Marlon Diemer, Luca Träger, Maximilian Orth und Paul Ewen haben aber auch mehrere Akteure aus der eigenen Jugend den Sprung in den Kader der Südhessen geschafft und bei den Einsätzen schon ihr Talent bewiesen.

Leutershausen Spielertrainer Stefan Matthes hofft, dass es in der neuen Saison keine größeren Verletzungen zu beklagen gilt. „Wir haben ja gerade ein echtes Seuchenjahr hinter uns, das brauch’ ich nicht noch einmal“, will der Übungsleiter das Training anpassen. Genügend Spieler stehen ihm zur Verfügung, auch weil es nur zwei nennenswerte Abgänge zu vermelden gab. Dafür konnten die Zwillinge Philipp und Markus Apfel vom FV Ladenburg verpflichtet werden. Gegen Viernheim wird keine zusätzliche Motivation notwendig sein, hat man doch die klare 1:6-Heimniederlage aus der vergangenen Saison noch nicht vergessen. JR

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2