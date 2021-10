Schweinestarke Geburtstagsfeier

Viernheim. Eine riesengroße Geburtstagsparty mit ganz vielen Gästen: Davon träumt sicherlich jedes Kind. Da macht auch Peppa Wutz, das kleine beliebte Schweinchen aus der britischen Zeichentrickserie, keine Ausnahme. Sie ist die Hauptperson in dem Theaterstück, das jetzt mit Unterstützung der Sparkassenstiftung in Viernheim Station gemacht hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So herrschte im mit über 200 Personen voll besetzten Bürgerhaus beste Stimmung, als die Besucher lautstark ein Geburtstagsständchen anstimmten. Bei der gelungenen Inszenierung von „Peppa Wutz – Überraschungsparty“ durch Regisseur Marco Böß und seinem Team vom Theater auf Tour aus Darmstadt wurden die Kinder und ihre Begleitpersonen in die Handlung mit einbezogen, und alle hatten erkennbar ihren Spaß dabei.

„Papa Wutz“ ertönte es mehrmals unüberhörbar aus den über 100 Kinderkehlen, als es darum ging, den Familienvater zu wecken. Zur Feier des Tages hatten die jungen Partygäste von den Mitarbeitern der Sparkassenstiftung Starkenburg bunte Glitzerhütchen bekommen, die zuhause sicher einen gebührenden Platz finden werden.

Als gefragt wurde, wer Peppa Wutz schon einmal gesehen hat, gingen zahlreiche Hände in die Höhe. Man kennt die Kultfigur und die Rituale dieser beliebten Fernsehsendung eben. Deshalb kam schnell gute Laune auf, als geklatscht, gesungen und gehüpft wurde. Für beste Unterhaltung sorgten natürlich die großen Handfiguren und die wechselnden farbigen Kulissen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das vierjährige Schweinemädchen Peppa Wutz, bekannt auch unter ihrem englischen Namen Peppa Pig, wusste am Morgen ihres Geburtstags noch nichts von ihrem Glück. Mama, Papa, Bruder Schorsch und Polly Piepmatz hatten zusammen mit den Freunden Klausie Kläff, Luzie Locke und Pedro Pony nämlich eine Überraschungsparty geplant.

Bei der feierten die Kinder im Saal natürlich kräftig mit: Als es darum ging, die Kerzen auf der Torte auszublasen, durften die jungen Zuschauer natürlich kräftig mitpusten. Und um den beim Wenden an der Wand gelandeten Pfannkuchen wieder wegzubekommen, musste das Publikum aufstehen und durch Hüpfen mithelfen, damit er wieder herunter fallen konnte.

Die Handlung war mit vielen weiteren Überraschungen gespickt. So war der Weg zum Geburtstagspicknick auf einer Wiese durch einen großen Baum versperrt, der nur mit Hilfe von Herrn Bulle entfernt werden konnte.

Papagei Polly hatte bei der anschließenden Schatzsuche dann alle Sonnenblumenkerne aufgepickt, die Papa Wutz als Markierung ausgelegt hatte. Mit Hilfe der Viernheimer Kinder konnte die Schatztruhe aber doch noch gefunden werden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Als Peppa am Ende goldene Gummistiefel geschenkt bekommt, ertönen Hipp-Hipp-Hurra-Rufe und das Wort „Überraschung“ im Bürgerhaus. Und weil es angefangen hatte zu regnen und die Figuren ausgelassen in den Pfützen hüpften, bekamen die Gäste in der ersten Reihe auch einige Wasserspritzer ab. So endete die Überraschungsparty für Peppa, wie es sich für solch eine grandiose Feier im Kreis von Freunden und Familie gehört, feucht-fröhlich.

Andrea Helm aus dem Stiftungsvorstand der Sparkassenstiftung, die das Gastspiel ermöglicht hatte, war sichtlich erleichtert, dass es mit der Aufführung endlich geklappt hat. „Wir wollten eigentlich schon im April vergangenen Jahres das Stück präsentieren, leider hat uns Corona damals einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der guten Stimmung hat das heute aber nicht geschadet“.