„Schwächstes Spiel seit Jahren“

Viernheim. Das heißersehnte Derby endete mit einer enttäuschenden Niederlage: Die TSV-Amicitia-Handballer spielten beim TV Friedrichsfeld nicht nur ohne Harz, sondern auch ohne Herz und verloren mit 21:27 (14:11).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das war sicherlich die schwächste Leistung unserer Mannschaft seit Jahren“, ärgerte sich Abteilungsleiter Jochen Hinz über das schlechte Auftreten der Herren. Die Tatsache, dass in Friedrichsfeld ohne Haftmittel gespielt wird, dürfe keine Ausrede sein. „Ja, es ist schwierig, wenn man sonst mit Harz spielt“, gibt Hinz zu. Immerhin verändere sich ja das Ballgefühl immens. Aber in der Spielklasse wie der Badenliga müsse man darauf reagieren können.

So nutzte der TV Friedrichsfeld den Heimvorteil gegen schwache Viernheimer aus, ohne selbst zu überzeugen. Die Handballfans aus Südhessen hatten zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass die Mannschaft mit aller Macht gewinnen will. Das Team hatte keine Einstellung zu dem Spiel gefunden, in allen Mannschaftsteilen lief es nicht rund. In der Abwehr, wo das Haftmittel eher nicht spielentscheidend ist, herrschte keine Ordnung, der Mittelblock bekam keinen Zugriff auf die Friedrichsfelder Spieler.

Noch dazu hatten die Torhüter auch nicht ihren besten Tag. Aber vor allem im Angriff traten die TSV-Amicitia-Mannen sehr schwach auf. Sie versprühten keine Torgefahr aus dem Rückraum und nahmen viel zu wenig Würfe aufs Tor. Stattdessen gab es gleich zehn Strafwürfe für die Viernheimer – und die hundertprozentige Trefferquote von Robin Helbig vom Punkt war der einzige positive Aspekt für die Südhessen. Ein verwandelter Siebenmeter bescherte dem TSV Amicitia auch die einzige Führung der Partie (2:3). Danach hatte der TVF stets die Nase vorn, konnte sich aber nie deutlich absetzen. Erst kurz vor der Pause erhöhten die Gastgeber vom 12:11 auf den 14:11-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel legten sie noch einen Treffer nach, so dass Viernheim nun vier Tore Rückstand hatte. Trotz der desaströsen Offensivleistung konnten die Blau-Grünen sogar verkürzen, und noch in der 48. Minute beim 19:16 schien das Spiel offen. Doch in der Schlussphase ging dann gar nichts mehr. Anstatt noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren und sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren, baute Friedrichsfeld den Abstand trotz dreier Zeitstrafen auf sechs Treffer zum 27:21-Endergebnis aus.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach den zwei Niederlagen in den beiden schwierigsten Auswärtsspielen und mit 4:4 Punkten auf dem Konto haben die Viernheimer den Anschluss an die Spitzenplätze in der Nordgruppe der Badenliga erstmal verloren. Die Handballer liegen auf dem vierten Rang, was gerade so für das anvisierte Ziel, die Aufstiegs-Play-Offs, reichen würde. Das Tableau führt die TSG-Eintracht Plankstadt an, die noch ohne Punktverlust ist.

TSV Amicitia: Marius Walter, Dennis Hoffmann; Jan Willner (2), Ronny Unger, Justus Mehl, Sven Walther (3), Robin Helbig (13/10), Björn Van Marwick, Philipp Oswald( 1), Ernst Mantek, Rouven Müller (1), Fabian Medler, Marcel König (1). su