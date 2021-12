Schulgarten erhält Rindenmulch

Viernheim. Die Alexander von Humboldt-Schule (AvH) hat Unterstützung für den Schulgarten bekommen. Die Firma König Erdbau spendet zwölf Kubikmeter Rindenmulch.

Jetzt, wenn im Schulgarten die meisten der selbst gepflanzten und gesäten Gemüsepflanzen geerntet sind, gilt es, alles für den Winter und für das kommende Frühjahr vorzubereiten. Der Schulgarten der AvH wird nach den Permakulturprinzipien gepflegt. Das bedeutet, dass auf natürliche Nährstoffe aus Mulch oder Pferdemist gesetzt wird, um einen guten Boden fördern.

Gemeinsam wurde der Rindenmulch gleich im Schulgarten verteilt. © avH

Für die Wege zwischen den Beeten bietet sich statt Steinplatten deshalb Rindenmulch besonders gut an: Er ist besser für Insekten, Bodenlebewesen, Singvögel und Pflanzen, wasserdurchlässig und bodenfreundlich. Umso mehr freute sich das Team des Schulgartens über die Spende der Firma König. Sie lieferte ganze zwölf Kubikmeter Rindenmulch mit einem großen LKW an. „Die Firma unterstützt uns bereits seit letztem Jahr beim Schulgartenprojekt“, freut sich Lars Prechtl von Stadtteilbüro Villa Kunterbunt: „Letztes Jahr haben sie uns Mutterboden gespendet und Herr König hat sich auch Zeit genommen, sich von mir das Projekt und weitere Berufsorientierungsangebote erklären zu lassen und sogar sein Unternehmen hierfür angeboten.“

Die zwölf Kubikmeter sind nicht aus der Luft gegriffen. Die Schülerinnen und Schüler hatten zuvor die Wege des Gartens vermessen und ausgerechnet, wie viel Rindenmulch sie brauchen werden. Für die Anlieferung wurde der Kunstunterricht der 6aG kurz unterbrochen. Mit Unterstützung des Kunstlehrers wurde der Rindenmulch abgeladen und auf den Wegen verteilt.

Aktuell treffen sich die Jugendlichen zwei Mal pro Woche in der Schulgarten-AG und mit der Gruppe „offener Schulgarten“, an der auch Eltern und Freunde teilnehmen können. „Wer Interesse an dem Projekt hat, kann sich gerne bei uns melden“, betonen Suzan Sevili, Lehrerin an der AvH und Lars Prechtl, die gemeinsam das Projekt leiten. red