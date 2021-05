Schulbücher als Luxusgut

Viernheim. Vor ein paar Tagen hat ein Viernheimer viele Bücherkisten vor die Haustür gestellt und diese zur kostenlosen Mitnahme angeboten. In Burkina hingegen sind Bücher reinster Luxus. Der Verein Yaa Soma unterstützt viele Bücherkäufe für die Dorfschulen um Koudougou herum.

Bücher sind in Burkina Luxus, wie der Verein Yaa Soma berichtet. © Yaa soma

An der Schule in Nabadogou mit 314 Kindern gibt es insgesamt gerade mal 30 Bücher. Hier stehen für die Abschlussklasse mit 111 Schülern nur zehn Lesebücher zur Verfügung. Da ist der Dank an Yaa Soma riesig und zeigt die Maxime des Hilfsvereins: Da unterstützen, wo der Bedarf am größten ist.

Der burkinische Yaa Soma Gilbert berichtet auch von einer Klasse mit 70 Schülern. Hier gibt es neun Bücher für die gesamte Klasse. Der Rektor hat zum Schuljahresbeginn im vergangenen Herbst die Eltern gebeten, ein Lesebuch zu finanzieren. Bis heute haben drei Eltern ein Buch bezahlt. Der Verein beschreibt die Schwierigkeiten der Eltern, an Geld zu kommen. Meist müssten sie dafür ein Huhn – ihre einzige Notreserve – verkaufen.

Der Verein beschreibt, wie der Unterricht vonstatten geht mit so wenigen Büchern. Entweder versammeln sich die Kinder zu fünft um ein Buch und gehen gemeinsam das Kapitel durch. Dann kommen die nächsten Schülergruppen dran. Oder der Lehrer schreibt alles vom Buch an die Tafel ab. Das koste Zeit und gehe zu Lasten von Bildung.

Helga Winkenbach von Yaa Soma erinnert sich an eine kleine Bronzestatuette, die sie vor Jahren in Burkina bekommen hat. „Die Frau zeigt alles, was wichtig ist: Familie – sie hält ihr Kind im Arm. Nahrung – sie trägt die Zutaten auf dem Kopf. Bildung – sie liest“, schreibt sie.

Wer spenden will, kann dies tun bei der Volksbank Darmstadt Südhessen eG, IBAN DE58508900000059963201 oder bei der Sparkasse Starkenburg, IBAN DE78509514690003096169. Es kann beim Betreff der Spende das Stichwort „Schulbücher“ vermerkt werden. red

