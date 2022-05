Schützenhilfe vom Lokalrivalen

Viernheim. Die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A 2 Mannheim können auch für die kommende Spielzeit in dieser Liga planen. Nachdem die zweite Garnitur des TSV Amicitia schon vor einigen Wochen den Klassenerhalt geschafft hatte, ist die SG trotz einer 1:3-Heimniederlage gegen die TSG Weinheim 2 ebenfalls am rettenden Ufer angekommen. Schützenhilfe gab es nämlich vom Lokalrivalen, der auf eigenem Platz den SV Laudenbach mit 7:1 bezwingen konnte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die zweite Mannschaft des TSV Amicitia ließ beim Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten SV Laudenbach vom Anpfiff weg keine Zweifel an dem späteren Sieger aufkommen. Mit Unterstützung von Sebastian Heinrich, Niklas Roesch und Philipp Haas aus dem Kreisligateam wurden schon früh die Zeichen auf Sieg gestellt. Kerem Kuzu (7.) und Joel Schroth (8.) legten ein 2:0 vor, die Gäste antworteten durch Tim Eitzer mit dem Ehrentreffer. Bis zur Pause erhöhten Haas, Heinrich und erneut Kuzu auf 5:1.

2 Bilder © Berno Nix

Nach dem Seitenwechsel bleiben weitere Torchancen zunächst aus. Trotzdem trafen die Hausherren durch Kuzu und Roesch noch zweimal ins Schwarze. Die Südhessen konnten durch diesen Erfolg zwei Plätze gutmachen und sind jetzt Neunter. Laudenbach bleibt mit zwei Punkte Vorsprung auf Wallstadt auf dem Relegationsplatz, hat aber noch zwei Spiele vor der Brust.

Klassenerhalt geglückt

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die SG Viernheim hatte schon vor dem Anpfiff den Klassenerhalt geschafft, denn Laudenbach war kurz zuvor im Waldstadion dem TSV Amicitia 2 unterlegen und kann bei neun Punkten Rückstand die Orangenen nicht mehr einholen. Trotzdem wollten die Mannen von Trainer Ralf Dalmus, der selbst wieder mitgespielt hat, das Heimspiel gegen die TSG Weinheim erfolgreich gestalten. Chancen zu einem Heimsieg waren durchaus vorhanden, einmal mehr wurden gute Torchancen nicht genutzt. Die Partie begann furios. Nachdem Weinheims Andre Halb am Pfosten gescheitert war, zeigte der Schiedsrichter nach einem Handspiel auf der Gegenseite auf den Elfmeterpunkt. Beim Schuss von Marco Buttler tauchte TSG-Keeper Tarek Hambrecht aber in die richtige Ecke. Danach wäre den Gästen fast ein Eigentor unterlaufen.

Nachdem sich das Spiel beruhigt hatte ging Weinheim durch einen Schuss von Saleh Amiri überraschend in Führung (25.). Viernheim antwortete durch Nasim Hasan mit dem Ausgleich (36.). Zur Halbzeit stand es dann aber 1:2, nachdem Halblaub getroffen hatte (40.). Die Bemühungen der Hausherren nach Wiederanpfiff erhielten schnell einen Dämpfer, denn Halblaub stellte mit seinem Treffer auf 1:3 (57.) JR