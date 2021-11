Schützenfest zum Vorrundenende

Viernheim. Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim hat die Vorrunde ohne Niederlage und mit einem Schützenfest beendet. Gegen den FV Ladenburg gab es im heimischen Waldstadion einen 7:0-Erfolg, der durchaus auch höher hätte ausfallen können. Die Gäste aus der Römerstadt konnten nur phasenweise mithalten, waren technisch und läuferisch aber nicht auf Höhe der Hausherren. Beeindruckend dagegen die Bilanz der Blau-Grünen, die in 17 Spielen nur zwei Unentschieden kassierten, sonst alles gewonnen haben.

Auch gegen die Ladenburger ließen die Südhessen nichts anbrennen, obwohl erneut einige Stammspieler ersetzt werden mussten. So fehlten mit Luca Träger und Timo Bauer die komplette Innenverteidigung und Stürmer Paul Ewen, die allesamt länger ausfallen werden. In der Defensive hatten Florian Lammer und Marlon Diemer aber alles im Griff und vorne trugen sich gleich sechs unterschiedliche Spieler in die Torschützenliste ein.

Drei Tore bis zur Halbzeit

Die erste Möglichkeit hatte Viernheims Laurenz Baaß. Der Mannschaftskapitän scheiterte nach einem präzisen Abschlag über 50 Meter von Torhüter Martin Rheingans allerdings am Gästekeeper (3.). So dauerte es bis zur 25. Minute, ehe die winterharten Fans auf der Tribüne erstmals jubeln konnten. Brandon Wiley bediente Sebastian Heinrich, diesmal auffälligster Akteur bei den Gastgebern, der zur Führung abschloss. Wiley selbst erhöhte nach Heirnichs Zuspiel auf 2:0 (36.), ehe Erik Anhölcher nur zwei Minuten später nach Vorarbeit von Baaß für den 3:0-Halbzeitstand sorgte.

Ladenburg hatte seine beste Phase kurz nach der Pause, als die Platzherren etwas zu sorglos agierten. Dabei trafen die Gäste sogar zweimal ins Netz, die Treffer wurden aber wegen Foulspiels und Abseitsstellung nicht anerkannt. Damit hatte Ladenburg sein Pulver verschossen, der Tabellenführer aber noch lange nicht. Baaß markierte nach Querpass von Heinrich das 4:0 (56.) und keine 60 Sekunden später traf erneut Anhölcher zum 5:0.

Sogar Abwehrrecke Florian Lammer konnte jubeln, als er nach einer Flanke von Baaß zum 6:0 erfolgreich war. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Philipp Haas, der von der blendenden Vorarbeit von Linksverteidiger Heinrich profitierte (83.).

Mit diesem Kantersieg konnte der TSV Amicitia Verfolger Rot-Weiß Rheinau mit sieben Punkte Vorsprung weiter auf Distanz halten. Konkurrent MFC Lindenhof unterlag in Gartenstadt überraschend klar mit 0:3 und ist vorerst aus dem Titelrennen ausgeschieden.

Vor der anstehenden Winterpause spielen die Blau-Grünen noch gegen den FV Leutershausen und in Lindenhof. JR