Schützenfest für die Blau-Grünen

Viernheim. Tabellenführer TSV Amicitia Viernheim strebt weiterhin mit Riesenschritten der Meisterschaft entgegen. Auch gegen den Abstiegskandidaten SC Reilingen erlebten die treuen Zuschauer beim 6:0-Sieg ein Schützenfest. Die Gäste konnten nur bis zum Seitenwechsel mithalten und sich bei ihrem Torhüter Sven Sulzbacher bedanken, dass es zur Pause nur 1:0 stand. Danach schwanden die Kräfte beim Kellerkind zusehends und die Blau-Grünen machten im zweiten Abschnitt das halbe Dutzend voll. Für die Viernheimer wurde der erfolgreiche Sonntag durch die 4:5-Niederlage des schärfsten Verfolgers Rot-Weiß Rheinau im Spitzenspiel beim VfB Gartenstadt noch besser. Die Blau-Grünen haben neun Spieltage vor Saisonende bereits 13 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten.

Spannend bleibt dagegen der Kampf um den Relegationsplatz, der zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Landesliga Rhein-Neckar berechtigt. Denn mit Rheinau, Gartenstadt, Lindenhof und Wallstadt gibt es gleich vier heiße Kandidaten.

Bevor im Viernheimer Waldstadion gejubelt werden konnte, gab es eine Schweigeminute. Die Fußballfreunde gedachten dem vor wenigen Tagen verstorbenen Ehrenvorsitzenden der ehemaligen Spvgg. Amicitia, Robert Wolk, der über viele Jahre für einen sportlichen Höhenflug der „Grünen“ bis in die Oberliga Baden-Württemberg gesorgt hatte. Die Spieler der Südhessen trugen Trauerflor.

Vom Anpfiff weg war dann schnell zu sehen, wohin die Reise geht, nämlich in Richtung des Gästetors. Die Hausherren zeigten bei jeder Menge Ballbesitz aber zu viele Schwächen, um die Deckung der Reilinger auszuspielen. Außerdem machte sich das Fehlen der torgefährlichen Angreifer Daniel Schmitt, Erik Anhölcher und Paul Ewen bemerkbar.

Trotzdem hätten Laurenz Baaß und Jason Linhoff die Führung erzielen können, deren Distanzschüsse verfehlten ihr Ziel aber knapp. Ansonsten zeigte sich SC-Keeper Sulzbacher in toller Form. So konnte er bei guten Chancen von Philipp Haas und Kapitän Baaß retten. Deshalb blieb es zur Pause beim 1:0, das Linhoff nach Flanke von Rene Helbig per Kopf erzielte (14.).

Nach dem Seitenwechsel ließen die Kräfte beim Tabellenvorletzten dann sichtlich nach, während sich die Torchancen für die Gastgeber häuften. Immer wieder war es aber Sulzbacher, der sein Team mit tollen Reflexen vor einer zweistelligen Niederlage bewahrte. Letztendlich erzielten Philipp Haas mit einem Hattrick (52./60./68.) und Jason Linhoff (88.) aber weitere Treffer. Dazu kam noch ein Eigentor von Peter Wendolsky (66.). JR

