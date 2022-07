Schützen in guter Form

Viernheim. Der Ländervergleichswettkampf Vorderlader Wurfscheibe wurde auf der Wurfscheibenanlage des Schützenvereins Fürth im Odenwald ausgetragen. Zwei Wochen nach ihren großen Erfolgen bei der hessischen Landesmeisterschaft präsentierten sich dabei die Viernheimer Schützen wieder einmal in Topform und brachten den Gesamtsieg in den beiden Wettkampfdisziplinen Perkussionsflinte und Steinschlossflinte mit nach Hause. Die erste Mannschaft, bestehend aus Günther Kühlwein, Hansjörg Obenauer und Jürgen Köhler, überzeugte vor allem mit ihrer Leistung in der Disziplin Perkussionsflinte.

Im Einzel wurde der zweifache Weltmeister von 2016 und 2012, Armin Grübl aus Bayern, seiner Favoritenrolle gerecht und siegte mit 47 von 50 möglichen Treffern. Dicht gefolgt von Hansjörg Obenauer aus Viernheim, der mit 46 Treffern den zweiten Platz belegen konnte. red