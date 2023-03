Schüler sammeln erste Wettkampferfahrungen

Viernheim. In der Sporthalle der Werner-von-Siemens-Schule in Lorsch fand das 34. Hallensportfest statt. Etwa 300 Mädchen und Jungen hatten sich in den Altersklassen U8, U10 und U12 angemeldet. Am Start waren Teams aus Viernheim, Bensheim, Heppenheim, Bürstadt, Lampertheim, Lorsch und Reisen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf dem Programm standen der Dreikampf sowie die Einzeldisziplinen 35-Meter-Sprint, Weitsprung, Hoch-/Weitsprung, Zwei-Kilo-Medizinball stoßen, 400 Gramm Ballweitwurf und Hindernisstaffeln über sechs Mal 35 Meter.

Trainerin lobt Teilnehmer

Unter den Teilnehmern befanden sich auch 13 Sportler des Viernheimer Turnvereins (VTV), die erstmals an solch einem Kinderleichtathletik-Wettkampf teilnahmen und dabei wertvolle Erfahrungen sammeln konnten. „Für alle Kinder war es ein riesiges Erlebnis, allerdings war es für sie auch nicht einfach, sich fast drei Stunden lang voll zu konzentrieren und volle Leistung zu zeigen“, lobte Trainerin Birgit Jäckisch ihre Schützlinge.

Mehr zum Thema Leichtathletik Wettkampf in der Klosterstadt Mehr erfahren Karate-Dojo Erfolgreicher Saisonstart Mehr erfahren

Vitus Epp (Klasse M10) belegte im Dreikampf den 13. Platz, und Leoni Schwaier (W11) wurde 17. Auch Katharina Budendeich (21.), Salma Fidow (22.), Emilia Herpel (23.), Lara Terminiello (24.) und Viktoria Petela (25.) gaben bei der U12 alles und konnten mit ihren Leistungen zufrieden sein. In der Staffel belegten sie den zwölften Platz, Lara belegte in der Mix-Staffel den elften Platz.

In der Klasse U10 waren Amelie Terminiello, Lena Lenhard, Sofia Sauer, Simay Turhan, Simay Yapici und Emilio Urbano am Start und konnten mit ihren Leistungen ebenfalls beeindrucken. Die U10-Mannschaft des Viernheimer Turnvereins belegte den 15. Platz. JR