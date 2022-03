Schüler haben Sehnsucht nach Frieden

Viernheim. „Warum ist nur dieser schreckliche Krieg in der Ukraine?“ „Haben Sie Angst vor dem Krieg?“ „Was passiert, wenn…?“ Diese Fragen beschäftigen die Kinder und Jugendlichen in allen Altersstufen sehr. Sie hören schlimme Nachrichten und sehen schockierende Bilder von Krieg, Flucht und bombardierten Städten.

Neben der Teilnahme an der hessenweit stattgefundenen Schweigeminute hat sich die Friedrich-Fröbel-Schule in Viernheim als anerkannte Unesco-Projektschule deshalb entschieden, diesen Fragen, Ängsten und Sorgen der Schülerinnen und Schüler, aber auch der Lehrkräfte in dem Projekt „Sehnsucht nach Frieden“ den Raum zu geben, um in den Klassen altersgemäß Putins Krieg gegen die Ukraine zu thematisieren.

Die Kinder und Jugendlichen sollten dadurch die Möglichkeit haben, in einem geschützten Umfeld ihre Ängste und Sorgen zu äußern. Der Appell „Setzt euch für Frieden ein, redet miteinander“ wurde kreativ durch die Klassen umgesetzt. Es wurden Friedenstauben gebastelt und Plakate gestaltet.

Die Ergebnisse sind im Foyer der Schule, aber auch an den Fenstern der Klassenzimmer und auf dem Pausenhof ausgestellt worden.

Zwar kann man die Ängste und Sorgen den Kindern, Jugendlichen und auch der Erwachsenen nicht nehmen, doch es habe der ganzen Schulgemeinschaft gutgetan, sich mit diesen existenziellen Fragen auseinanderzusetzen und diese kreativ auszudrücken, schreibt die Schule in ihrer Mitteilung. Trotz der furchtbaren Bilder und Nachrichten wollen Schüler und Lehrer die Hoffnung nicht aufgeben, dass die Kriegsparteien an den Verhandlungstisch zurückkehren und es durch diplomatische Verhandlungen Frieden geben wird. red