Schüler erkunden den Wald

Viernheim. Bei hochsommerlichen Temperaturen machten sich kürzlich die dritten Klassen der Friedrich-Fröbel-Schule (FFS) auf den Weg in den Viernheimer Wald, um das Sommermodul des Juniorförsterdiploms mit Förster Markus Hörner zu absolvieren. Der Waldpädagoge erwartete die Fröbelkinder auf dem Bonanzaspielplatz und besprach zunächst mit ihnen die verschiedene Baumarten sowie deren Blätter, deren unterschiedliche Formen und Ränder. Auch der Prozess der Photosynthese wurde von Hörner anschaulich thematisiert.

Mit seiner ansteckenden Begeisterung und altersgerechten Ansprache gingen die Kinder anschließend sehr motiviert zu Werke. Mit Gartenscheren bewappnet, schnitten sie die sich rasant vermehrende Traubenkirsche in dem Bereich zurück, in dem die Kinder bereits im Frühjahr Hainbuchen eingepflanzt hatten. Mit Stolz und Zufriedenheit betrachteten die Jungen und Mädchen am Ende ihr Ergebnis. Die von ihnen eingepflanzten Hainbuchen haben nun wesentlich mehr Platz und Licht und können sich nun besser entwickeln.

Damit die im Frühjahr gepflanzten Hainbuchen besser wachsen können, mussten die Juniorförster die Traubenkirsche zurückschneiden. © Friedrich-Fröbel-Schule

Das Junior-Försterdiplom ist fester Bestandteil des Sachunterrichts in den dritten und vierten Klassen der anerkannten UNESCO-Projektschule. Im Rahmen einer waldbezogenen Umwelterziehung sollen Kinder den Lebensraum Wald kennenlernen und erleben. Auf Initiative der Kompass-Umweltberatung wird gemeinsam mit dem Forstamt Lampertheim seit 2009 das Projekt Juniorförster angeboten. Hierbei sollen die forstlichen und ökologischen Basiskompetenzen sowie globale Nachhaltigkeit bezüglich Ökologie, Ökonomie und Soziales vermittelt werden. red