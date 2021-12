Schüler beteiligen sich an „Weihnachten im Schuhkarton“

Viernheim. Bereits seit 1993 gibt es die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, bei der fleißige Helferinnen und Helfer Schuhkartons mit Geschenken wie Spielzeugen, Hygieneartikel, Schulmaterialien und Kleidung verpacken und diese dann an bedürftige Kinder verschenkt werden. Mit Sach- oder auch Geldspenden beteiligen sich jährlich viele Menschen an der Aktion. Die Kinder, die sich dieses Jahr über die Geschenke aus dem deutschsprachigen Raum zu Weihnachten freuen dürfen, leben in Belarus, Litauen, Lettland, Montenegro, Polen, Nordmazedonien, der Republik Moldau, Rumänien, Bulgarien, der Slowakei und Kroatien.

Die 7dR und die 7bR der Alexander-von-Humboldt-Schule haben dieses Jahr gemeinsam mit ihren Klassenlehrerinnen Britta Steiner und Mona Gutknecht insgesamt 18 Schuhkartons gepackt. Viele Schülerinnen und Schüler sind in ihrer Freizeit gemeinsam losgezogen, um Geschenke für ihren Schuhkarton zu besorgen.

„Es freut uns zu sehen, mit welchem Engagement und welcher Begeisterung unsere Schülerinnen und Schüler bei der Aktion mitmachen“, erklärt Britta Steiner. Auf der mit sehr viel Liebe gestalteten Geschenkverpackung haben die Spenderinnen und Spender immer angegeben, für wen das Geschenk ist (ungefähres Alter und Junge/Mädchen), damit sich auch das richtige Kind darüber freuen kann. red