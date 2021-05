Schrebergärtner stehen noch immer unter Schock

Viernheim. Nach dem Brand auf der Anlage des Schrebergärtnervereins Viernheim steckt den Pächtern und Verantwortlichen auch Tage danach der Schock in den Gliedern. Mindestens vier Gartenlauben sind komplett zerstört worden oder vorübergehend nicht nutzbar. Der Schaden geht, wie berichtet, in die Tausende. Ursache soll ein nicht gesicherter Grill gewesen sein. Aber auch Brandstiftung konnte bisher nicht ausgeschlossen werden.

„Jetzt gilt es abzuwarten, was die Ermittlungen der Polizei ergeben“, wartet der Vereinsvorsitzende Berndt Schelhammer auf das Ergebnis. Er selbst hat vom Brand erst am Samstagmorgen eher zufällig im Geschäftszimmer erfahren und sich gleich vor Ort nach den Schäden erkundigt. Erklären konnte er sich den Vorfall nicht, „denn eigentlich gibt es hier nicht viel, was ein Feuer entfachen kann“. An ein ähnlich großes Unglück kann er sich jedenfalls nicht erinnern.

Auch eine langjährige Pächterin zeigte sich betroffen, als sie von dem Brand gehört hatte. „So etwas hat es hier noch nicht gegeben. Es gab immer mal wieder Einbrüche, aber ansonsten ist es doch recht ruhig. Nur manche Nachbarn halten sich nicht immer an die Regeln und nehmen wenig Rücksicht. Wir haben uns schon vor Jahren versichert und hätten deshalb Anspruch auf Schadenersatz“, fühlt sich die Viernheimerin in ihrem Schrebergarten immer noch wohl.

Die Vereinsführung selbst steht derzeit ohne Telefonanschluss da und hat auch keine Internetverbindung. Die entsprechende Leitung führt direkt über dem Brandherd vorbei und ist durchgeschmort. Stellt sich die Frage nach dem Versicherungsschutz, der Feuer, Einbruch und Diebstahl abdeckt. „Der ist erst seit wenigen Monaten vorgeschrieben. Viele Pächter hatten sich zuvor aus eigenem Antrieb versichert. Es gibt aber alte Verträge, wo das noch nicht verpflichtend drin steht. Das wollen wir jetzt ändern. Der Großbrand dürfte hier sicher als gutes Argument dienen“, will Schelhammer mit den jeweiligen Pächtern Kontakt aufnehmen. Die Schrebergärten verfügen eigentlich weder über Strom noch gibt es Abwasserkanäle. Kleinere Photovoltaikanlagen ermöglichen eine Beleuchtung. Wer auf das stille Örtchen möchte, muss sich mit einer Campingtoilette begnügen. Das Brunnenwasser ist nicht zum Verzehr geeignet und muss abgekocht werden. Auch der Umfang der Bebauung ist geregelt. Verstöße können zum Rückbau führen, wer sich nicht an die Regeln hält, kann sogar seine Parzelle verlieren.

Nachfrage durch Corona gestiegen

Derzeit gibt es einen Anmeldestopp für Pachtinteressenten. „Durch Corona ist die Nachfrage noch einmal deutlich gestiegen, denn viele Leute wohnen in Hochhäusern oder Blocks und haben keinen eigenen Garten“, begründet Schelhammer das Interesse.

Auch wenn alle Veranstaltungen für dieses Jahr abgesagt wurden und keine zusätzlichen Einnahmen erzielt werden können, wird weiter investiert. So wird die Zaunanlage am Lampertheimer Weg ab Juli komplett erneuert, um ein einheitliches Bild zu schaffen. Später wird noch eine Hecke vorgepflanzt. Die Vereinsgaststätte ist seit September 2020 ohne Pächter. Unter den gegebenen Umständen sieht man auch wenig Chancen, schnell einen Nachfolger zu finden.

Die Geschichte des Vereins Der Schrebergärtnerverein Viernheim wurde 1959 gegründet, nachdem immer mehr Bürger der schnell wachsenden Stadt nach entsprechenden Gartenflächen angefragt hatten.

Ein Gelände mit 223 Ar rechts der Bahnstrecke nach Lampertheim wurde ausgesucht, wo 79 Parzellen zur Verfügung standen. Dort durften Geräteschuppen mit höchstens neun Quadratmeter Grundfläche gebaut und Brunnen mit Handpumpen zur Bewässerung ihrer Anpflanzungen geschlagen werden.

1965 wurde von der Stadt weiteres Gelände zur Verfügung gestellt, so konnten 45 neue Parzellen an interessierte Bürger verpachtet werden. Nachdem immer mehr Motorpumpen zum Einsatz kamen und für viel Lärm sorgten, wurde der Bau eines Brunnens für die gemeinsame Wasserversorgung beschlossen.

Die Stadt kaufte weitere Ackerflächen hinzu und sorgte so für zusätzliche 101 Parzellen. Ein größeres Grundstück wurde für das geplante Vereinshaus mit Terrasse und Festwiese freigehalten. Mit dem zunehmendem Interesse an Gärten änderte sich aber das Freizeitverhalten im Land, aus den anfänglichen Nutzgärten wurden Freizeitgärten.

Kurz vor Weihnachten 1971 begannen die Bauarbeiten am Vereinshaus, an denen alle Mitarbeiter mit großem Engagement beteiligt waren. Anfang 1974 wurde die Vereinsgaststätte eröffnet.

Im Herbst 1979 fand die dritte Erweiterung statt. Dazu kamen eine neue Pumpstation, ein Außenzaun und eine Wasserleitung. 1980 konnten die 54 neuen Gärten erstmals bewirtschaftet werden. Die Gesamtzahl der Parzellen in Größen von 250, 320 und 400 Quadratmetern war auf 279 gestiegen.