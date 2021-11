Schnuppertraining „World Jumping“

Viernheim. Die Turnabteilung des TSV Amicitia bietet an zwei Samstagen ein Schnuppertraining in „World Jumping“ an. Auf dem Minitrampolin werden dabei Elemente aus Aerobic, Step-Aerobic, Tanz und Variationen aus Boxing oder Pump zu kraftvoller Musik kombiniert. Das Training soll Spaß machen und gleichzeitig effektiv sein.

Trainerin Lena Eppel bietet zwei Schnupperstunden für den Kurs an, der voraussichtlich im Januar 2022 startet: Am Samstag, 13. November, von 10 bis 11 Uhr, und am Samstag, 4. Dezember, von 15 bis 16 Uhr, sind alle Interessierten in die TSV-Halle eingeladen, die „World Jumping“ gern unverbindlich ausprobieren wollen. Eine Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Die Anmeldung zur Schnupperstunde ist erforderlich, per E-Mail an kurse@tsv-turnen-viernheim.de. su