Schnelltest im Studio

Viernheim. In Kooperation mit der Upsolut Sports GmbH aus Hamburg eröffnet die Unternehmensgruppe Pfitzenmeier am VeniceBeach Fitness Club in der Heidelberger Straße 38 in Viernheim einen Schnelltest-Service. Das teilt das Unternehmen mit. „Wir möchten in der Pandemie unseren Beitrag leisten und bieten deshalb allen, ob Mitglied bei uns oder nicht, die Möglichkeit, schnell, kostenlos und unkompliziert einen Schnelltest durchzuführen”, erklärt Michael Wunderle, Regionalleiter der Marken VeniceBeach und Fitbase, in der Presseerklärung. „Wir haben unsere ersten Schnelltest-Services am Fitbase Club in Bensheim und am VeniceBeach Club in Heppenheim eröffnet. Die Nachfrage ist hoch und viele Bürger freuen sich über dieses zusätzliche Angebot.”

Die Termine für einen Test werden vorab online gebucht. Nach der Durchführung eines Schnelltests durch geschultes Fachpersonal erhält man innerhalb von 15 bis 30 Minuten sein Testergebnis per E-Mail. Somit können unnötige Wartezeiten und Ansammlungen vor Ort vermieden werden. red