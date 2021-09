Schneller radeln

Viernheim. . Mit rund 172 000 Euro unterstützt das Land Hessen die Stadt Viernheim bei der Planung des hessischen Teils der länderübergreifenden Radschnellverbindung von Mannheim nach Weinheim. Dies teilte Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir am Freitag in Wiesbaden mit. Die Länge des Streckenabschnitts in Hessen beträgt 5,8 Kilometer, und die Gesamtkosten der Planung belaufen sich auf knapp 290 000 Euro. Die Planungen beginnen voraussichtlich im Herbst 2021 und sollen im Sommer 2024 abgeschlossen sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Kein Radweg in Hessen scheitert an Geld: Noch nie wurden so viele Mittel aus dem Landeshaushalt in den Ausbau der Radwegeinfrastruktur investiert“, sagte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir. „Die geplante Radschnellverbindung wird die Städte Viernheim, Mannheim und Weinheim verbinden und die Attraktivität des Radverkehrs für Berufspendlerinnen und Berufspendler in der europäischen Metropolregion Rhein-Neckar weiter erhöhen“, so der Minister.

Größere Distanzen ermöglichen

Radschnellverbindungen ermöglichen nach Angaben des hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen höhere Geschwindigkeiten und dehnen den Einsatzbereich des Fahrrades auf größere Entfernungen aus. Die Planung ist Teil einer vom Land Hessen geförderten Machbarkeitsstudie „Radschnellweg Rhein-Neckar/Darmstadt“. red