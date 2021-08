Schnelle Rundenzeiten auf der Kartbahn

Viernheim. Einen ereignisreichen Höhepunkt und gleichzeitig den Abschluss des Sommerferienprogramms für Jugendliche bot eine Kanutour von Hirschhorn nach Neckargemünd. Vom südlichsten Punkt Hessens schafften die Kanuteams die 12,5 Kilometer lange Fluss-etappe nach Neckargmünd in fünf Stunden. Starker Gegenwind und anfängliche Navigationsherausforderungen hielten die jungen Kanuten aber nicht davon ab, die letzte von insgesamt zehn Ferienaktionen der Jugendförderung mit Bravour zu meistern.

In den ersten beiden Ferienwochen waren rund 100 Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren aus allen weiterführenden Schulen Viernheims mit dem Ferienteam der Jugendförderung in der Region unterwegs. Weil auch dieses Jahr die beliebte Ferienfreizeit in den Süden Europas wegen der unsicheren Corona-Lage ausfallen musste, gab es wie im vergangenen Jahr viele Veranstaltungen vor Ort.

Los ging es am ersten Ferientag mit einem Filmworkshop im neu eingerichteten TV-Studio im alten Kino in der Ludwigstraße 23. Gedreht wurde allerdings auch an anderen Örtlichkeiten in Viernheim. Neben schauspielerischem Talent waren auch Maskenbildner, Kameraführung und Kreativität beim Drehbuchschreiben gefragt. Das Ergebnis können sich Interessenten auf dem Youtube-Kanal der Jugendförderung Viernheim ansehen. Unter anderem beschäftigten sich die jungen Schauspieler mit dem Thema Corona und seinen Auswirkungen. Am Dienstag stand in der Jugendwerkstatt im Treff im Bahnhof (TiB) das „Filzen“ im Mittelpunkt, ehe am Mittwoch die „Gamer“ gefordert waren. Im TV-Studio ging es nach gründlicher Vorbereitung zwei Stunden lang bei einem virtuellen Brettspiel zur Sache. Das Medien-Beteiligungsprojekt ist, ebenso wie die Jugendwerkstatt im TiB, auch nach den Ferien für Jugendliche geöffnet. Sportlich ging es am Donnerstag weiter, als 20 junge Kartfahrer zuerst mit dem Fahrrad zur Kartbahn nach Hemsbach fuhren, um dann auf der Rennstrecke in zwei Etappen gegeneinander anzutreten. Dabei wurden die eigenen Rundenzeiten stetig verbessert. Claire Demand schaffte es mit einer Bestzeit von 38,6 Sekunden, allen anderen davon zu fahren.

Am letzten Tag der ersten Ferienwoche wurde es noch einmal spannend. Am Action-Challenge-Day mussten die Teilnehmer bei einer Stadtrallye Rätsel entschlüsseln und Abenteuer bestreiten. Den ganzen Tag waren die Jugendlichen kreuz und quer durch Viernheim unterwegs, um am Ende einen verborgenen Schatz zu finden.

Die zweite Woche startete wieder sportlich: Mit dem Fahrrad ging es nach Mannheim-Rheinau, wo die Teilnehmer das Wasserski- und Wakeboardfahren ausprobierten. Die knapp 20 Kilometer durch die Felder über Straßenheim, Ilvesheim und Rheinau schaffte die Gruppe in eineinhalb Stunden. Erst um 19 Uhr kamen die 20 Jugendlichen erschöpft, aber glücklich am TiB an. Am Tag darauf fuhr die Gruppe zur Abwechslung mit der Bahn nach Heidelberg. Auf dem Bismarckplatz angekommen, wurde zunächst Proviant für das Picknick auf der Neckarwiese eingekauft, ehe es dann in die Altstadt und anschließend nach Eppelheim ging. Dort stand Schwarzlicht-Minigolf auf dem Programm.

Kreativität gefragt

Am Mittwoch war im Garten der Albert-Schweitzer-Schule Outdoor-Kochen angesagt. Drei Kochteams überlegten sich im Vorfeld die Vor-, Haupt- und Nachspeise, die für das anschließende Abendessen zubereitet werden sollten. Aufgrund des Wetters wurde das anschließende Outdoor-Kino in die Schule verlegt. Am vorletzten Tag waren noch einmal Kreativität und handwerkliches Geschick gefragt, denn in der Jugendwerkstatt wurden Specksteine in Skulpturen verwandelt.

Für alle Beteiligten ging das Ferienprogramm viel zu schnell zu Ende. Jugendliche, die gern mehr über die aktuellen Angebote wissen und vielleicht auch teilnehmen möchten, können sich an die Jugendförderung im TiB oder in den Stadtteilbüros Ost, West und Mitte wenden. Informationen gibt es auch auf der Internetseite viernheim.de oder auf Instagram unter @jufoevhm. Die Planungen für das nächste Ferienprogramm starten mit dem neuen Schuljahr 2021/2022. red