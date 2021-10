Schnelle Hilfe für den Vierbeiner

Viernheim. Der Hund ist bekanntlich der beste Freund des Menschen und sollte entsprechend behandelt werden. Hierzu bietet der Verein der Hundefreunde Viernheim (VdH) seinen Mitgliedern, aber auch interessierten Tierhaltern immer wieder Veranstaltungen an. Jetzt ging es um die Erste Hilfe beim Hund. „Die große Beteiligung zeigt uns, dass wir das richtige Thema gewählt haben“, freute sich der VdH-Vorsitzende Reiner Babylon.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Sie sollten Ihren Hund einigermaßen gut kennen“, erklärte Jürgen Bergmann von der Rettungshundestaffel der Johanniter Unfall Hilfe (JUH) Baden-Karlsruhe. Er war mit seinem Hund Tofu angereist, um in Viernheim wertvolle Tipps zur Ersten Hilfe beim Hund zu geben.

Tofu sorgt für Schmunzeln

In den Diensten der Johanniter steht auch Rettungshund Tofu, der bei diesem Kurs das „Opfer“ spielte. Mit seinem freundlichen und völlig entspannten Wesen sorgte der zweieinhalbjährige Golden Retriever für Aufmerksamkeit – und für so manches Schmunzeln. „Er ist heute vielleicht etwas müde“, sagte Jürgen Bergmann, hatte der Vierbeiner in der Vorwoche doch an einer Übung teilgenommen, bei der Menschen in Trümmern gesucht wurden. Tofu stand dem Team der Rettungshundestaffel dabei mit seiner Spürnase zur Seite.

In Viernheim ging es nun darum zu erkennen, wann ein Hund zum Tierarzt muss oder was Herrchen oder Frauchen selbst tun können. Jürgen Bergmann zeigte auf, was sich zuhause oder im Alltag zum Notfall entwickeln kann und wie Tierhalter dann am besten mit solchen Situationen umgehen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wichtig sei vor allem das vorbeugende Verhalten des Menschen, um Gefahren im Vorfeld zu erkennen. Das beginne bereits bei der Wahl des Spielzeugs für den Hund, so Bergmann. Auf jeden Fall sollten Hundebesitzer die Notfallnummer des Tierrettungsdienstes oder des Tierarztes griffbereit haben.

Kabel können zu Fallen werden

Unfallgefahren bergen zum Beispiel Kabel, die von Welpen gerne verbissen werden. Aber auch Pflanzen können zu einer tödlichen Falle werden. Parasiten, Insekten, Biss- und offene Wunden können harmlos sein, sich aber auch zu einem Notfall ausweiten.

„Wer seinem Hund einen Verband anlegen will, benötige dabei viel Kreativität“, erläuterte Jürgen Bergmann dieses nicht immer leichte Unterfangen. Tofu jedoch zeigte sich auch bei dieser Übung völlig entspannt.

Bei der abschließenden Fragerunde sorgten die Kursteilnehmer mit ihren Beiträgen und Erfahrungen für einen interessanten und lehrreichen Austausch und zeigten sich mit der informativen Veranstaltung sehr zufrieden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Lea Schönheim, die im Verein für die Ausbildung verantwortlich ist, hatte das Seminar im Vereinsheim am Kirschenweg coronakonform organisiert.